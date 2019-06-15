Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Büyük Kütüphane’de ‘‘Mezuniyet projesi’’ dersi kapsamında organize edilen Candy Show etkinliğinde en dikkat çeken bölüm ise bölüm öğrencileri ile öğretim elemanlarının hazırladığı şeker temalı saç ve makyaj defilesi ile şeker temalı kostüm tasarımları oldu.

Dj Bora ve Dj Halil Eren’in müzikleri ile eşlik ettiği etkinlikte, moda tasarımcısı Ali K. Yahi’nin şeker temalı kostüm tasarımları ile Saç Bakımı ve Güzellik Öğrencilerinin şeker temalı saç ve makyaj defilesi yapıldı. Dans ve bale gösterileri ile müzik dinletisinin de yer aldığı etkinlikte, bölüm öğrencilerinin hazırladığı şeker temalı yiyecek ve içecek ikramları da yapıldı.