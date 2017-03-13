Şeker, un, yağ verdi; tarihi eserleri kurtardı

Bakkal Salim Mutlu'nun, yiyecek ve içecek karşılığında köylülerden topladığı savaş malzemeleriyle 1961 yılında oluşturduğu müze, yarım asırdan fazla süredir ziyaretçilere savaş anılarını görme fırsatı sunuyor.

Çanakkale Savaşı'nın üzerinden 102 yıl geçerken, o günlere ait izler ve anılar Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki devlet ve özel müzelerde sergilenen eserlerle yeni nesillere aktarılıyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bugün Çanakkale Destanı Simülasyon Merkezi bünyesindeki müzede savaşa dair eserler sergileniyor. Eceabat İlçesine bağlı Alçıtepe ve Seddülbahir Köyleri'nde ise özel müzelerde yine Çanakkale Savaşları'na ait yüzlerce eser bulunuyor. Ancak tüm bunlar arasında bölgenin ilk müzesi olma özelliğiyle Alçetepe Köyü'nde bulunan 'Salim Mutlu Özel Harp Anıları Koleksiyonu'nun kuruluşu da bir o kadar ilginç.

ŞEKER, UN VE YAĞ VEREREK TARİHİ ESER TOPLADI

Çanakkale Savaşı'nın ardından Alçıtepe Köyü'ne Romanya'dan ailesiyle birlikte göç eden Salim Mutlu, genç yaşta burada açtığı bakkal dükkanını işletirken, o günlerde bölgenin neredeyse her karış toprağından çıkan savaş eserlerini köylülerden toplayıp, gösterdiği hassasiyet ile yüzlerce savaş anısının kaybolmasını ya da hurdacıya gitmesini engellemiş oldu. Üstelik bu malzemelerin birçoğunu, bakkalındaki yiyecek ve içecekleri kendilerine takas olarak vererek elde etti. O dönemde kullanılan silahlardan havada çarpışan mermilere, top mermilerine, asker kıyafetlerine ve çeşitli eşyalarına kadar yüzlerce eseri evinin odalarında bir araya topladı.

Ardından da evinin bir odasını 1661 yılında müzeye dönüştürdü ve yıllarca burada savaş malzemelerini sergiledi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezmeye gelenlere müzedeki savaş eserlerini anlatarak Çanakkale ruhunun yaşatılmasına önemli katkı sundu.

KIZI VE DAMADI SÜRDÜRÜYOR

Çanakkale Savaşı'na dair eserlerin günümüze kadar taşınmasına büyük katkı sağlayan bakkal ve müzeci Salim Mutlu, 2004 yılında yaşamını yitirdi.

Bayrağı bu kez kızı Nermin ve damadı Özcan Adanır devraldı. Halen 'Salim Mutlu Özel Harp Anıları Koleksiyonu' olarak aynı yerde hizmet veren müze, 102 yıllık Çanakkale Savaşı'nın 56 yıldır canlı tanığı olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzeyi, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezmeye gelen vatandaşlar ve öğrenciler 1 TL karşılığında ziyaret ediyor. Üzerinden 102 yıl geçmiş olan Çanakkale Savaşı'na ait eserleri görerek, bir anlamda savaşın izlerini canlı olarak tanıklık etme imkanı buluyor.

Tekirdağ'dan okul gezisiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen öğrencilerden Berk Çetin, "Çanakkale çok güzel bir yer. Burda olmak çok anlamlı. Atalarımın savaştığı ve şehit düştüğü yerleri gezerken çok duygulanıyorum ve huzur buluyorum. Alçıtepe Köyü'ndeki bu müze çok etkileyici. Müzenin birinci bölümünde büyük top mermileri var. Çok eski silahlar var. Şehitlikleri gezerken beni en çok insanların yaşadıkları, Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı o mermi çok etkiledi" dedi.

TÜFEKLER, SÜNGÜLER, EL BOMBALARI SERGİLENİYOR

Eşi Nermin ile birlikte müzeyi işleten Salim Mutlu'nun damadı Özcan Adanır, kayınpederinin köyde uzun yıllar bakkallık yaptığını belirerek, "Kayınperedimden kalan müzede, Çanakkale Savaşı'nda büyük bir zafer elde eden Mehmetçiklerimiz'in yanı sıra, itilaf devletleri İngilizler'in, Fransızlar'ın ve Anzaklar'ın kullandığı savaş malzemeleri sergileniyor. Kılıçlar, tüfekler, süngüler, fişekler, el bombaları gibi çeşitli eserler yer alıyor. İnsanlar 56 yıldan bu yana bu müzeyi gezerek Çanakkale Savaşı'nın izlerini görüyor ve Çanakkale ruhunun nasıl kazanıldığını anlıyor" dedi.

Müzede şu anda sergilenen eserlerin yanı sıra 1982 yılında Salim Mutlu'nun, envanterinde bulunmayan çok önemli iki oda dolusu savaş eserini devlete bağışladığını anlatan Özcan Adanır, şu an ki koleksiyonun ise kayınpederinin 1995 yılından itibaren tekrar köylülerden topladığı malzemelerden oluştuğunu söyledi.

PEK ÇOK ÜNLÜ İSİM DE MÜZEYİ GEZDİ

Müzeyi Fahri Korutürk, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Rauf Denktaş gibi pek çok tanınmış kişinin ziyaret ettiğini de anlatan Özcan Adanır, Çanakkale'ye geleceklerin, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesi'ne giderken, yol üzerindeki Alçıtepe Köyü'nde durup, Salim Mutlu Müzesini gezebileceklerini söyledi.