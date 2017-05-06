Şekerli besinlere nasıl karşı koyabiliriz?

Şekerli besinlere karşı koymak zordur. Ancak bu bağımlılığın nerede başladığını, ne gibi seçeneklerle geçiştirmenin ya da önlememenin mümkün olduğunu görebilirsek; şekerin vücuda verdiği zararı azaltabiliriz. Kalıcı çözümler bulabilmek ise mümkündür...

ŞEKER YERİNE GEÇENLER…

Vücudunun bağımlılık yapan şeker kaynaklarına ihtiyacı yoktur. Bu nedenle kendinizi kandırmamak adına ilk yapmanız gereken öğünlerde doygunluğu sağlamaktır. Şeker kaçaklarını önleme çalışmaları sırasında tercihiniz hurma, bal, pekmez ve kuru meyve çeşitleri olabilir. bu seçeneklerde yoğun oranda şeker içeren doğal kaynaklardır ve yüksek insülin salınımını beraberinde getirir. Yanına yoğurt, dil peyniri, kefir ya da taze kuruyemişler eklemeyi unutmayın yoksa alınan miktarı küçültmeniz zorlaşır.

HER ÖĞÜNDE PROTEİN Mİ?

YEMEK yedikten sonra daima tatlı yeme ihtiyacı duyuyorsanız, tok olsanız bile tatlı yemeden yapamıyorsanız her öğününüzün 24 gram kadar protein içermesini sağlayın. Sonrada nasıl başardığınıza şahit olun. Çalışmalar, 35 g kadar protein içeren bir kahvaltıdan sonra karbonhidrat içeren besinlere duyulan isteğin azaldığı yönündedir.

İYİ UYUYUN

Gece uykusunu alamayan çoğu kişide gerek uyanık kaldığı sürenin artması gerekse yaşadığı stresin bir getirisi olarak karbonhidrat içeriği yüksek besin tüketimi artar. Stres hormonları uykuyu bozar, hipoglisemik etki göstererek sizi yemeye iter. Bunun için planlı olun işleri son dakikaya sıkıştırmayın. Uykusunu iyi alamayan bünye ertesi gün iştahını yönetmekte zorlanır.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

Vücutta 300'den fazla biyokimyasal olayda görev alan magnezyumun eksikliğinde şekerli besinlere karşı duyulan istek artar. Kas ve sinir fonksiyonlarının normal işleyişi için gerekli olan magnezyum minerali en çok kabak çekirdeği, kaju, badem gibi yağlı tohumlar, kuru baklagiller, balıklar, avokado, yoğurt, muz ve kuru erik başta olmak üzere kuru meyvelerde bulunur.