  • BIST 1.975,81
  • Altın 858.955
  • Dolar 13.9271
  • Euro 15.6069
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Sekiz AB ülkesinden Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması

» »
Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın cumhurbaşkanları, "Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini" bildiren ortak bir mektup yayınladı.
Sekiz AB ülkesinden Ukrayna'nın üyeliğine destek açıklaması

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya'nın cumhurbaşkanları, "Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini" bildiren ortak bir mektup yayınladı.

Sekiz ülkenin cumhurbaşkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından Avrupa Birliği üyeliği için yapılan resmi başvuru sonrasında ortak açıklama yaptı.

Aaçıklamada, “Biz, AB üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya Devlet Başkanları olarak Ukrayna'nın AB üyeliğini hak ettiğine tam olarak inanıyoruz. Bu nedenle AB üye devletlerini Ukrayna'ya azami siyasi destek vermeye ve AB kurumlarının Ukrayna'ya AB aday statüsü vermek için bir an önce adımlar atmasına ve katılım müzakerelerini başlatmasına izin vermeye çağırıyoruz. Bu kritik anda Ukrayna ve halkıyla tam dayanışmamızı yineliyoruz” denildi. (İHA)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı01 Mart 2022 Salı 10:25
  • Rusya-Ukrayna Savaşı Doğalgazı Vurdu! Almanya Alarm Veriyor28 Şubat 2022 Pazartesi 22:45
  • Rusya-Ukrayna Savaşı! BM ‘Ürpertici Bir Gelişme’ Diye Duyurdu28 Şubat 2022 Pazartesi 22:36
  • Rus caydırıcı güçleri, "özel savaş görevi" durumuna geçti28 Şubat 2022 Pazartesi 18:30
  • Rusya, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı28 Şubat 2022 Pazartesi 17:45
  • Rus devlet televizyonu tehdit etti: Putin isterse…28 Şubat 2022 Pazartesi 14:36
  • BM: 422 bin mülteci komşu ülkelere geçti, 102 sivil öldü28 Şubat 2022 Pazartesi 14:25
  • Ukrayna'dan Romanya'ya 70 binden fazla kişi giriş yaptı28 Şubat 2022 Pazartesi 13:53
  • NATO Genel Sekreteri: Kiev'e hava savunma füzeleri, tanksavar silahları göndereceğiz28 Şubat 2022 Pazartesi 13:36
  • Zelenskiy AB'ye acil üyelik başvurusunda bulundu28 Şubat 2022 Pazartesi 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti