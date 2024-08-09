  • BIST 9907.38
  • Altın 2617.654
  • Dolar 33.5256
  • Euro 36.6625
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKASekiz günlüğüne uzaya giden iki astronot mahsur kaldı

Sekiz gün için uzaya gittiler, 2025'e kadar mahsur kalabilirler

» »
5 Haziran'da iki Amerikalı astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) test misyonu için fırlatıldığında, birkaç gün içinde evlerine dönmeyi bekliyorlardı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.
Sekiz gün için uzaya gittiler, 2025'e kadar mahsur kalabilirler

61 yaşındaki Wilmore ve 58 yaşındaki Williams, Boeing Starliner uzay aracıyla istasyona uçtular. Ancak, araç istasyona yaklaşırken itici sistemde sızıntılar ve bazı iticilerin kapanması gibi sorunlar ortaya çıktı.

Planlarına göre birkaç gün içinde geri dönmeleri gerekiyordu, ancak neredeyse iki ay geçti ve hâlâ uzaydalar. Bu da yazı ve belki de Yeni Yılı uzayda geçirecekleri anlamına geliyor.

NASA yetkilileri, astronotların nasıl geri döneceği konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını söyledi. Bir seçenek olarak, iki astronotun Eylül ayında fırlatılacak bir SpaceX Crew Dragon misyonuna eklenmesi ve bu misyonla 2025 Şubat ayında Dünya'ya geri dönmeleri düşünülüyor. Bu plan, astronotların sekiz gün yerine ISS'de sekiz aydan fazla zaman geçirmesi anlamına geliyor.

Geçen ay düzenlenen bir basın toplantısında, astronotlar dönüş yolculuğundan "kesinlikle emin" olduklarını ve Starliner'ın "gerçekten etkileyici" olduğunu söylediler.

Bu, Ms. Williams için ISS'deki üçüncü görev. Wilmore ise daha önce iki kez uzaya gitmiş eski bir savaş jeti pilotu. Williams, "Burada olmak, uzayda süzülmek ve ISS ekibiyle çalışmak harika," dedi.

Astronotlar planladıklarından çok daha uzun süre uzayda kalacak olsalar da, daha önce diğer astronotlar çok daha uzun süreler geçirmişti. Rus Valeri Polyakov, Mir uzay istasyonunda 437 gün geçirdi. Geçen yıl, Frank Rubio ISS'den 371 gün sonra döndü ve bu, bir Amerikalının uzayda geçirdiği en uzun süre.

Williams, "Burada birkaç ekstra hafta kaldığımız için şikayet etmiyorum" dedi.

Mevcut durumda, ikili daha birçok hafta boyunca orada kalabilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Joe Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez halka seslendi25 Temmuz 2024 Perşembe 19:29
  • Elon Musk, çocuğunun cinsel kimlik değişimi sürecinde 'kandırıldığını' söyledi24 Temmuz 2024 Çarşamba 21:06
  • ABD'de atmosferdeki suyu içme suyuna dönüştürecek cihaz geliştirildi24 Temmuz 2024 Çarşamba 18:56
  • Biden'ın seçimden çekilme kararı ABD basınında: ‘Ülke siyasetini alt üst etti’22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:55
  • Biden'ın yarıştan çekilmesine dünyadan tepkiler...22 Temmuz 2024 Pazartesi 11:20
  • Joe Biden başkan adaylığından çekildi, yardımcısı Kamala Harris'e adaylık için destek verdi22 Temmuz 2024 Pazartesi 08:31
  • ABD'de Trump'a suikast girişimi zanlısı Crooks'un babasının polisi aradığı iddia edildi19 Temmuz 2024 Cuma 18:52
  • Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor; birçok sektörde işlemler durdu19 Temmuz 2024 Cuma 11:58
  • ABD medyası: Biden'ın adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrılara 'Obama da katıldı'19 Temmuz 2024 Cuma 09:35
  • Biden: Elon Musk'ın başkanlık seçimlerini "satın almaya çalışmasından" bıktım18 Temmuz 2024 Perşembe 22:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti