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Seks Adası tatilinin programı açıklandı

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Daha önce Venezuela açıklarında bir adada gerçekleştirilen ve 'sınırsız seks' imkânı sunan Seks Adası tatilinin bu yıl ABD'nin Nevada çölünde bulunan bir mekânda gerçekleştirileceği açıklandı.
Seks Adası tatilinin programı açıklandı

‘The Good Girls Company’ adlı organizasyon şirketi, tatilin bu yıl 2 Ağustos’ta başlayacağını ve dört gün süreceğini duyurdu.

İngiliz The Mirror gazetesine yansıyan habere göre; Nevada, ABD’de fuhuşa hukuken izin verilen tek eyalet ve burada esrar kullanmak yasak değil.

‘Dünyadaki Cennet’ adı verilen etkinliğe katılmak isteyen konuklar öncelikle 6 bin dolar (yaklaşık 35 bin lira) giriş ücretini ödemek zorunda.

Organizasyon kapsamında üstsüz tenis oynama, üstsüz at sürme ve çölün üzerinde tur atarken helikopterde seks yapmak gibi aktiviteler bulunuyor.

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