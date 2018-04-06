Seks düellosu: Bir kadın 30 gün boyunca seks yaparsa ne olur?

harekete geçen Cosmopolitan dergisinin ‘Seks ve İlişkiler Uzmanı’ Paisley Gilmour, 1 ay boyunca her gün seks yapmak üzere 'seks düellosuna' katıldı ve ilginç testin sonuçlarını dergide yayınladı...

Cosmopolitan dergisinin ünü ‘Seks ve İlişkiler Uzmanı’ Paisley Gilmour, 1 aylık deneme çalışmasının düşünüldüğünden daha zor olduğunu söylüyor. Gilmour aslında, yakın bir arkadaşının ABD’li sosyal paylaşım sitesi Reddit’te görüp katıldığı, ‘30 günlük seks düellosu’na dahil olmuş.

Başta hiç içinden gelmese de dergidekilerin baskısıyla düelloyu kabul eden Gilmour, erkek arkadaşının da rızasıyla 1 aylık testine başlamış. Ancak düello gereği, seksin her gün farklı pozisyonlarda yapılması şartı bulunuyor.

Gilmour, ne yazık ki 30 günlük düelloyu tamamlayamamış ve daha 2. günde seks yapmadan önce koltukta uyuyakalmış. 6. günde arkadaşıyla dışarıda alkol alıp sarhoş olan Gilmour, eve geldiğinde sızmış. 7’nci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’nci ve 13’üncü günlerde ise erkek arkadaşı şehir dışında olduğundan ikili yine birlikte olamamış. İkili bu şekilde, neredeyse 15 günlük bir süreci devirmiş. Sonuç olarak Gilmour, düelloyu 30 günde 14 gün seks yaparak tamamlayabilmiş.

Düelloyla ilgili olarak ise Gilmour, “Tamamen saçmalık” yorumunda bulunuyor. Düelloyu kaybetse de çok memnun olduğunu belirten yazar, her an kendini iyi hissettiğini ve önemli olanın da bu olduğunu söylüyor. Gilmour düellonun sonunda şu satırları kaleme almış:

“Bunun ‘kaybetmek’ duygusundan başka bir şey kattığını zannetmiyorum. Çünkü kanamanızın olmadığı; stresli, gergin, mutsuz hissetmediğiniz, tatile gitmediğiniz, herhangi bir arkadaşınızla buluşmadığınız ya da çalışmadığınız bir 30 gün olmadığını düşünürsek, bu testi geçmek çok zor.”