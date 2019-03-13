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Seks görüntülerini kaydedip paylaşan pop yıldızı müzik kariyerine son verdi

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Güney Koreli pop yıldızı Jung Joon-young, kadınlarla cinsel ilişki sırasında kaydettiği görüntüleri başkalarıyla paylaştığını itiraf etti. Jung, tepkiler sonrası müzik kariyerine son verdiğini açıkladı.
Seks görüntülerini kaydedip paylaşan pop yıldızı müzik kariyerine son verdi

30 yaşındaki Jung Joon-young, en az 10 farklı kadınla cinsel ilişki sırasında kayıt yaptığını, bunları cep telefonundaki sohbet uygulamalarında başkalarıyla paylaştığını söyledi.

Önce suçluluk duymadığını belirten Jung aldığı tepkiler sonrası, görüntülediği kadınlardan ve hayranlarından özür diledi:

"Kadınları, izinlerini almadan videoya aldım ve sonra görüntülerini paylaştım. Hayatım boyunca, suç oluşturan ahlaksız ve yasa dışı hareketlerim için pişmanlık duyacağım."

Jung, 2015 ve 2016 yıllarında işlediği belirilen suçlar için Perşembe günü başkent Seul'de polis tarafından sorgulanacak.

Eski kız arkadaşı suçlamasını geri çekmişti

Eski kız arkadaşı, 2016'da Jung'un cinsel ilişkilerini izni dışında kameraya aldığı gerekçesiyle şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, daha sonra suçlamayı geri çekmişti.

Jung, kız arkadaşının seks görüntülerini kameraya aldığından haberi olduğunu ve izin verdiğini iddia etmişti.

Güney Kore'de dün de Bing Bang adlı popüler müzik grubundan Seungri, bazı gece kulüplerinde yabancı yatırımcıların fuhuş yapmasına aracılık ettiği suçlamasının ardından gruptan ayrıldığını açıklamıştı.

Ülkede gizli kamera pornosu gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor.

Gizli kameralarla tuvaletlerde ve giyinme odalarında yapılan çekimlerle ilgili olarak sadece 2017'de 6 binden fazla insan suç duyurusunda bulunmuştu.

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