1. 16 ve 17. yüzyıl Fransa’sında evli erkeklerin erekte olamaması bir suç sayılıyordu

21. yüzyılda herkes çok kolay bir şekilde boşanabiliyor. Dünyanın birçok yerinde de durum böyle, herkes dilediği bir sebepten ötürü evlilik hayatını bitirebiliyor. Fakat daha öncelerde, çok çok daha öncelerde, mesela 16. ve 17. yüzyıl Fransa’sında durum böyle değildi. Yine aynı dönemde erkek iktidarsızlığı bir suç sayılıyordu ve kadınlara boşanmak için yasal bir zemin de sunmuş oluyordu. Yani basitçe, o dönemde bir erkek olsaydınız ve seks yapamıyor olsaydınız eşiniz sizden boşanabiliyordu. Tahmin edileceği üzere kadınlar o dönem bu gerekçeyi bir bahane olarak da kullanabiliyordu. Her suçlamada olduğu gibi bu suçlamanın kabul görmesi için de bir delil gerektiği için işin aslı astarı araştırılıyordu tabi. Bu yüzden bir erkek bu suçlama ile karşı karşıya kaldığı zaman cinsel yeterliliğini ve erekte olup olamadığını kanıtlaması gerekiyordu. Bu performans kontrolünü de bir grup din adamı, ebe ve cerrah önünde gerçekleştirmeleri bekleniyordu. Bu ”uzmanlar” penisin ereksiyon kabiliyetini, genel durumunu ve ejaküle olup olamadığını inceliyordu. Bu teste giren kişi her şeye rağmen başarısız olursa tek bir seçeneği kalıyordu. Mahkemeye başvurup onların karar vermesini isteyebiliyordu. Mahkeme ise o kişiye performasını kanıtlaması için eşiyle seks yapması için iki saat veriyordu. Eğer bu şekilde de başarısız olursa mahkeme evliliği bitiriyordu.