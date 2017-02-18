Seks hayatınız öldü mü? İşte cinsel hayatınızı canlandıracak tavsiyeler

Viagraya ihtiyaç duymandan bu yolları izleyin eski cinsel hayatınıza yeniden kavuşun. Uzmanlar eşinizle konuşmanın cinsel hayatınızı düzene sokacağını belirtiyor.

İlişki uzmanları cinsel hayatlarını eski hareketli günlerine kavuşturmak isteyen çiftelere yeni bir yol öneriyor. Uzmanlar eşinizle konuşmanın cinsel hayatınızı düzene sokacağını belirtiyor. Araştırmaya katılan uzmanlar çiftlerin cinsel hayatlardaki en büyük problemin iletişim eksikliği olduğunu belirtiyor. Uzmanların 23 önerisi ile bu sıkıntıları aşmak artık mümkün. Healthista'da yayımlanan raporda yer alan maddeler oldukça ilgici çekici ve bir o kadar da basit. Uzmanlara göre eşinizle konuşarak cinsel hayatınızı hareketlendirmek ve geliştirmek viagranın size katacağından daha güçlü bir yol. Seksin genellikle spontane gelişen bir şey olmasına rağmen ciddi emek gerektirdiğini belirten uzmanlar, seks öncesine ve sonrasına çiftlerin ciddi anlamda vakit ayırması gerektiğini belirtiyor. Cinsi özelliklerin çiftleri sınırlamaması gerektiğini kaydeden uzmanlar, bir yemek hazırlanacaksa erkeğin partnerine yardım ederek ona kendini daha yakın hissetmesini sağlayabileceğini söylüyorlar. Uzmanların uyarıları arasında en çok dikkati çeken önerilerden birisi de; partnerinize söylemekten çekindiğiniz şeyleri deftere yazarak iletişim kurulması önerisi. İşte uzmanların cinsel hayatı canlandırabilecek tavsiyeleri...

Eski günlerinizi anın

Seks öncesi konuşun

Sessizlik ruh halinizi etkilemesin

Konuşmak için doğru zamanı bekleyin

İsteklerinizi parterinizi düşünerek dile getirin

Konuşmalarınızı doğru zamanda bitirin

Doğru tarihler ve geceleriniz olsun

Dikkatinizi dağıtacak şeylerden kaçının

Seks oyuncaklarınızı derli ve ulaşabileceğiniz bir alanda saklayın

Seksten sonra kuçaklaşın

Farklılıklarınızı anlayın ve saygı duyun

Cinsiyetiniz size verdiği rolleri kabul etmeyin

Eşinizin rahat edeceği şekilde davranın

Seks sonrası partnerinizi yalnız bırakmayın

Vücutlarınıza dokunmaktan çekinmeyin

Sekse gerçekten zaman ayırın

Daha önce yaşanan kırgınlıkları unutun ve sıfırdan başlayın

Partnerinizin hassasiyetlerini göz ardı etmeyin

Seks sırasında bir öpücüğü çok görmeyin

Söylemeye utandığınız istekleriniz varsa bunları yazın

Beraber yapmaktan zevk alacağınız şeyleri deneyin

"Ben" yerine "Biz" diyin.