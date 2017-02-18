Seks hayatınız öldü mü? İşte cinsel hayatınızı canlandıracak tavsiyeler

İlişki uzmanları cinsel hayatlarını eski hareketli günlerine kavuşturmak isteyen çiftelere yeni bir yol öneriyor. Uzmanlar eşinizle konuşmanın cinsel hayatınızı düzene sokacağını belirtiyor. Araştırmaya katılan uzmanlar çiftlerin cinsel hayatlardaki en büyük problemin iletişim eksikliği olduğunu belirtiyor. Uzmanların 23 önerisi ile bu sıkıntıları aşmak artık mümkün. Healthista'da yayımlanan raporda yer alan maddeler oldukça ilgici çekici ve bir o kadar da basit. Uzmanlara göre eşinizle konuşarak cinsel hayatınızı hareketlendirmek ve geliştirmek viagranın size katacağından daha güçlü bir yol. Seksin genellikle spontane gelişen bir şey olmasına rağmen ciddi emek gerektirdiğini belirten uzmanlar, seks öncesine ve sonrasına çiftlerin ciddi anlamda vakit ayırması gerektiğini belirtiyor. Cinsi özelliklerin çiftleri sınırlamaması gerektiğini kaydeden uzmanlar, bir yemek hazırlanacaksa erkeğin partnerine yardım ederek ona kendini daha yakın hissetmesini sağlayabileceğini söylüyorlar. Uzmanların uyarıları arasında en çok dikkati çeken önerilerden birisi de; partnerinize söylemekten çekindiğiniz şeyleri deftere yazarak iletişim kurulması önerisi. İşte uzmanların cinsel hayatı canlandırabilecek tavsiyeleri...
Eski günlerinizi anın
Seks öncesi konuşun
Sessizlik ruh halinizi etkilemesin
Konuşmak için doğru zamanı bekleyin
İsteklerinizi parterinizi düşünerek dile getirin
Konuşmalarınızı doğru zamanda bitirin
Doğru tarihler ve geceleriniz olsun
Dikkatinizi dağıtacak şeylerden kaçının
Seks oyuncaklarınızı derli ve ulaşabileceğiniz bir alanda saklayın
Seksten sonra kuçaklaşın
Farklılıklarınızı anlayın ve saygı duyun
Cinsiyetiniz size verdiği rolleri kabul etmeyin
Eşinizin rahat edeceği şekilde davranın
Seks sonrası partnerinizi yalnız bırakmayın
Vücutlarınıza dokunmaktan çekinmeyin
Sekse gerçekten zaman ayırın
Daha önce yaşanan kırgınlıkları unutun ve sıfırdan başlayın
Partnerinizin hassasiyetlerini göz ardı etmeyin
Seks sırasında bir öpücüğü çok görmeyin
Söylemeye utandığınız istekleriniz varsa bunları yazın
Beraber yapmaktan zevk alacağınız şeyleri deneyin
"Ben" yerine "Biz" diyin.
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