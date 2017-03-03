Seks İşçileri Hakkında Bilmediklerimiz

Dünyanın en eski meslek gruplarından biri olmasına rağmen, seks işçiliği en çok yargılanan mesleklerden bir tanesi. Günümüzde birçok ülke hukuksal yollarla seks endüstrisini yasaklıyor ve yapılan aktivitelerin “suç” olduğunu iddia ediyor.

Aynı alkolde, uyuşturucuda ya da diğer endüstrilerde olduğu gibi, yasaklanan ve tabu olarak tanımlanan seks satışı da piyasadaki açıktan dolayı karaborsacıların eline düşmüş durumda. Seks işçilerinin yer altına sürülmesi ve kötü yaşam şartlarında çalışmaları, durumu daha da kötü bir hale getirerek şiddeti, hastalığı ve köleliği arttırıyor.

İşte tabuların arkasında yaşamaya çalışan seks işçileri hakkında bilmedikleriniz:

1. Özel hayatları iş hayatlarından daha stresli

Yapılan bir araştırmaya göre seks isçilerinin yüzde 57’si özel hayatlarının iş hayatlarından daha stresli olduğunu savunuyor. Bunun nedeni ise mesleklerinden dolayı aile içinde yaşadıkları problemler, psikolojik hastalıklar, fiziksel sorunlar ve uyuşturucu bağımlılıkları olarak gösteriliyor.

2. Görevleri sırasında çok fazla yara alıyorlar

Victoria Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre ankete katılan seks işçilerinin yüzde 15'i bir müşteriye hizmet ederken işle ilgili pek çok kez yaralanma yaşadığını bildiriyor.

Çoğu işçi, devlet kuruluşlarından sigorta sağlayamadığı için yaralanmalarını tedavi ettirmekte zorlandığını söylüyor.

3. Seks işçileri birçok kez kontrolden geçiyor

Araştırmalar, işçilerin yaklaşık yüzde 97'sinin düzenli olarak HIV / AIDS testine tabi tutulduğunu, seks satın alan kişilerin ise yalnızca yüzde 68’inin test yaptırdığını gösteriyor.

Bu bulaşıcı hastalıkları önleme yolunda seks işçilerinin sorumluluğunu kanıtlıyor.

4. Bazı işçiler seks sırasında korunma kullanmıyor

HIV / AIDS gibi ciddi hastalıklara karşı test edilmeyen cinsel alıcıların yüzdesini göz önünde bulundurarak, bazı seks işçilerinin prezervatif kullanmadığı gerçeği bulaşıcı hastalıklar konusunda korkunç bir risk teşkil ediyor.

Kanada, Victoria Üniversitesi'ndeki tüm çalışmalarda, seks işçilerinin sadece yüzde 68’i alıcıyla prezervatif kullanılıyor.

5. Sektördeki erkek/kadın dengesizliğinden şikayetçiler

Seks işçilerinin yüzde 77'si kadın ya da kendilerini kadın olarak tanımlıyor. Erkekler seks işçiliğinin yüzde 17'sini temsil ederken yüzde 6’sı diğer cinsiyet olarak gösteriliyor. Bu da sektörde belirgin bir güç dengesizliğini kanıtlıyor.

6. Reşit olmayan seks işçilerinin fazlalığı onları rahatsız ediyor

İlk seks satışı için ortalama yaşın 26 olmasına rağmen, seks çalışanlarının yüzde 29'u 19 yaşından önce seks sattığını bildiriyor. Kanada’da yapılan bir araştırmada cinsel satıcılarının yüzde 29'unun genç kızları bakım ya da evlatlık kurumlarından aldığını belirtiliyor.

7. Fiziksel şiddete maruz kalıyorlar

Seks çalışanlarının yüzde 40'tan fazlası şiddet görüyor. Toplamda yüzde 24'ü fiziksel olarak saldırıya, yüzde 29'u cinsel olarak tacize ve yüzde 18'i hırsızlığa maruz kalıyor. Saldırganlar, müşterilerden daha sonra iş arkadaşları ve yöneticilerden çıkıyor.

8. Seks işçisi olmadan önceki mesleklerini özlüyorlar

İngiltere’de bir ankete katılan seks işçilerinin yüzde 70'inden fazlası, seks işine gitmeden önce eğitim, sağlık ve yardım sektörleri gibi saygın mesleklerde çalıştığını belirtiyor. Bir sonraki büyük grup ise seks işcisi olmadan önce perakende sektöründe yer aldığını söylüyor.