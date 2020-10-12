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Seks işçilerinin dünyasına ışık tutmayı amaçlayan dizinin ilk bölümü olumlu karşılandı

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Lucy Kirkwood tarafından yazılan Adult Material, tüm gençliği boyunca porno sektöründe çalışmış üç çocuk annesi bir kadının hayatını konu alıyor.
Seks işçilerinin dünyasına ışık tutmayı amaçlayan dizinin ilk bölümü olumlu karşılandı

Lucy Kirkwood tarafından yazılan Adult Material, tüm gençliği boyunca porno sektöründe çalışmış üç çocuk annesi bir kadının hayatını konu alıyor. Kirkwood Adult Material dizisi hakkında şunları söyledi: "Porno hayatımızın bir parçası, bilsek de bilmesek de ama toplum olarak nasıl yapıldığına dair hiçbir şey bilmiyoruz… Pornoya daha fazla bakmaya başladığımda çoğumuz için bu kadar çekici olmayan bir işin cazibesinin ne olduğunu daha iyi anlamaya başladım."

Bazı seks işçileri, işlerinin gerçeklerini yansıtmadığını düşünse de, dizi genel olarak eleştirmenler ve izleyiciler tarafından olumlu karşılandı.

Başrolünü Hayley Squires’in üstlendiği cesur dizi Birleşik Krallık'ın en iyi porno oyuncularından biri olan üç çocuk annesi Hayley Burrows'un yaşadıklarını konu alıyor. 4 bölümlük mini dizinin ilk bölümü sonrası İngiltere’de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri haline geldi.

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