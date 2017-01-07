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'Seks kölesi' heykeline tepkili Japonya, Güney Kore'deki elçisini çekti

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'Seks kölesi' heykeline tepkili Japonya, Güney Kore'deki elçisini çekti
Japonya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki "seks köleleri"ni anmak için yapılan bir heykel nedeniyle Güney Kore'nin başkenti Seul'deki büyükelçisini ve Busan kentindeki konsolosunu geçici olarak geri çekti.

Heykel, geçen ay aktivistler tarafından Güney Kore'nin Busan kentindeki Japonya Konsolosluğu önüne yerleştirilmişti.

Güney Kore yıllardır İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın askeri genelevlerinde çalışmaya zorlanan Koreli kadınlar için tazminat talep ediyor.

Japonya ise heykelin iki ülke arasında 2015'te varılan anlaşmayı ihlal ettiğini iddia ediyor. Anlaşmada, Japonya'nın ödediği tazminatın meseleyi nihai ve geri dönülemez bir şekilde kapattığı hükmü yer alıyordu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe Cuma günü yaptığı açıklamada, "İki ülkenin de anlaşmalarından gelen yükümlülüklerine uyması gerekir" dedi.

46'sının hayatta olduğu sanılıyor

Bir buçuk metre yükseklikteki bronz heykel genç, ayakları çıplak bir kadını bir sandalyede otururken tasvir ediyor. Heykel kısa süre içinde, kadınlar tarafından karşılaşılan zorluklar ile Japonya'dan gerekli özür ve tazminatın gelmediğine yönelik algının sembolü oldu.

O dönem sayıları 200 bine ulaştığı tahmin edilen seks kölelerinin çoğu Koreliydi. Geri kalanları ise Çin, Filipinler, Endonezya ve Tayvan'dan geliyordu.

Bu konu, iki ülke arasında uzun süredir gerginliğe neden oluyor. O dönemin mağduru olan kadınların her geçen yıl yaşlanıp ölmesiyle birlikte konu daha da fazla tartışılır hale geldi.

Bugün Güney Kore'de o dönemde "seks kölesi" olan 46 kadının kaldığı tahmin ediliyor.

Japonya tazminat ödemeyi kabul etmişti

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Japonya Büyükelçiliği'nin önünde de çok meşhur bir heykel var.

Koreli aktivistler Busan'daki heykeli 28 Aralık günü yerleştirdi. Amaçları bir yıl önce Güney Kore ve Japonya arasında varılan anlaşmayı protesto etmekti.

Anlaşmaya göre Japonya özür dilemiş ve bir Koreli kadın vakfına 1 milyar yen (yaklaşık 8,6 milyon dolar) tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Fakat aktivistler, bu anlaşmanın mağdurlara danışılmadan yapılmasını, Japonya'nın yasal sorumluluğunu kabul etmemesini ve tazminatın doğrudan mağdurlara verilmemesini protesto ediyor.

Busan polisi heykeli hemen yerinden kaldırsa da heykelin geri getirilmesi için toplumdan büyük bir baskı vardı.

Olaydan günler sonra Japonya Savunma Bakanı'nın bir savaş mabedini ziyaret etmesi üzerine Koreli yetkililer heykelin geri koyulmasına izin verdi.

Japonya daha önce de Seul'deki elçiliği önündeki heykelin Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi'nin ihlal ettiği gerekçesiyle yasadışı olduğunu iddia etmişti.

Sözleşmeye göre ev sahibi ülkeler, topraklarındaki diplomatik temsilciliklerin çevrelerini korumakla yükümlü.

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