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Seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkacaklar

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Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), 1. Lig (Eredivise) takımlarından Emmen'in yeni sezonda sahaya, formalarında seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys'un reklamı ile çıkmasına izin verdi.
Seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkacaklar

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), 1. Lig (Eredivise) takımlarından Emmen'in yeni sezonda sahaya, formalarında seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys'un reklamı ile çıkmasına izin verdi. Kulüp yönetiminin gerekirse yargıya başvurma kararı alması üzerine Hollanda Futbol Federasyonu, konuyu yeniden değerlendirme kararı almıştı.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), 1. lig (Eredivise) takımlarından Emmen'in yeni sezonda sahaya, formalarında seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys'un reklamı ile çıkmasına izin verdi.

Emmen kulübünün 12 Eylül'de başlayan 2020-2021 sezonu öncesi EasyToys şirketi ile yaptığı 3 yıllık ana sponsorluk anlaşması, daha önce federasyon tarafından "ahlaka ve nezakete aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedilmişti.

KNVB'den Emmen kulübüne gönderilen yazıda sponsorluk ifadelerinin nezaket ve ahlakla çelişmemesi gerektiği vurgulanarak, seks endüstrisi ile ilişkilendirilebilecek sponsorlukların, kulüp formalarında sergilenmesinin uygun olmayacağını bildirilmişti.

Bu karara tepki gösteren Emmen Kulübü Başkanı Ronald Lubbers, Eredivise ekiplerinden Feyenoord'un formasında bahis kuruluşu Toto'nun reklamı ile sahaya çıktığına belirterek, "Kumar bağımlılığının nihayetinde daha büyük sorunlara yola açabileceğini düşünüyorum" demişti.

Kulüp yönetiminin gerekirse yargıya başvurma kararı alması üzerine Hollanda Futbol Federasyonu, konuyu yeniden değerlendirme kararı aldı.

ANLAŞMA ESNETİLDİ

Kulüp ve federasyon arasındaki görüşmeler sonunda, EasyToys ile yapılan ana sponsorluk anlaşmasının süresi, 3 yıldan 1 yıla düşürüldü. Anlaşma esnetildiği ve sezonun başlamış olması nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklandı. Böylece Emmen'in bu sezon boyunca sahaya EasyToys reklamı ile çıkmasına izin verildi. Emmen kulübü KNVB'nin red kararı nedeniyle, 2 haftadır lig maçlarına reklamsız formlarla çıkıyordu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yaşanan gelişmeler nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtildi. Aralık ayında yapılacak kulüpler birliği toplantısında, Hollanda Futbol Federasyonu sponsorluk yönetmeliğinin ilgili maddesinin tartışılarak, yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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