Seks oyuncağı sponsorluğu nedeniyle curling’de yayın krizi

Gelecek yıl Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmak için Hollanda’da oynanan curling eleme müsabakalarını, ABD ve Japonya’nın aralarında olduğu bazı ülkeler seks oyuncakları üreten bir firmanın sponsor olması nedeniyle yay

Gelecek yıl Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmak için Hollanda’da oynanan curling eleme müsabakalarını, ABD ve Japonya’nın aralarında olduğu bazı ülkeler seks oyuncakları üreten bir firmanın sponsor olması nedeniyle yayınlamadı.

Associated Press’in (AP) haberinde ABD ve Japonya’daki yayıncı kuruluşların ‘EasyToys’ adlı firmanın sponsorluğunun izleyici kitlelerine uygun olmadığı gerekçesiyle pazar günü iki ülke arasında oynanan maçı yayınlamadığı belirtildi. Pazar günü USA Curling, Twitter hesabından, ‘organizasyon komitesiyle sponsor konusunda hesapta olmayan bir anlaşmazlık’ olduğunu ve bu durumun maç yayınlarının iptal edilmesine sebebiyet verdiğini yazdı. Maçları canlı yayınlayan NBC’nin soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Belçika ve Hollanda’da kendisini ‘seks oyuncağı pazarının lideri’ olarak nitelendiren EasyToys’un sponsor olacağının haftalar öncesinden belli olduğunu belirten Hollandalı yetkililer, “Bu firma Hollanda’daki futbol kulübü FC Emmen’in de sponsoru. Biz sponsorların kimler olduğu konusunda bilgi paylaşmıştık” dedi. Organizasyonu düzenleyen ve tanıtımından sorumlu isimlerden Dagmar van Stiphout da “Biz bu turnuvayı sporcular için düzenliyoruz. Maçların yayınlanmadığı ülkelerdeki sporseverler için hayal kırıklığı oluşturabilir bu durum ama turnuva devam edecek” ifadelerini kullandı.

AFP’nin haberinde ise Japonya’nın ulusal yayın kuruluşu NHK’nın, seks oyuncağı satan firmanın logosunun olmasının yayın ilkeleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak pazar günü Leeuwarden kentinde ABD’yle oynayacakları maçı yayınlamaktan vazgeçtiklerini açıkladıkları belirtildi. Habere göre Letonya ve Estonya da maç yayınından vazgeçti.

NHK’nın açıklamasında ‘diğer maçları yayınlayabilmeleri için bir çözüm bulunması’ istendi.