'Seks robotları konuşacak, yürüyecek hatta nefes alacak'

İngiltere'de bir yapay zeka uzmanı olan Cloud Climax yakında seks robotlarının yürüyebileceğini konuşabileceğini hatta nefes bile alabileceğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesi yeni bir cinsel yönelim olan dijiseksüelliği konuşmaya başlamamıza neden oldu.

Dijiseksüellerin favorilerinden biri de seks robotları.

Teknoloji geliştikçe seks robotları daha da gerçekçi hale geldi.

Şimdi seks robotu firmalarından biri öyle bir atılım içinde ki yeni robotlar nefes bile alabilecek.

Seks robotlarının yürüyüp, konuşabileceğini de söyleyen Climax bu robotların nefes alır gibi göğüs hareketi yapabileceğini söylüyor.