Seks robotu çok kurcalanınca satışa çıkmadan bozuldu!

Robotlar hayatımızın her alanına girerken seks robotları da adım adım ortaya çıkmaya başlıyor. Samantha adlı seks robotu, yüksek teknolojisiyle dikkatleri üzerine topluyordu ancak daha piyasaya çıkmadan bozuldu...

Gündeme geldiği andan itibaren sosyal medyada fazlaca ilgi gören “seks robotu Samatha” insanlara tepki veren ve cinsel organı bulunan ilk seks robotu olarak ünlenmişti. Bu ün Samantha’ya yaramadı ve henüz satışa sunulamadan daha fuarda sergileniren bozuldu.

ROBOT İÇİN ARBEDE ÇIKTI, İKİ PARMAĞI KIRILDI

Robotu geliştiren İspanyol Sergei Santos, Avusturya'nın Linz kentindeki Arts Electronica Festival’de tanıtıldığını ancak erkeklerin ona ‘barbar’ gibi yaklaştığını söyledi. Santos, ileri teknolojiyle donatılmış Samantha’nın dokunulmaktan dolayı aşırı kirlendiğini hatta çıkan bir arbadede iki parmağının kırıldığını anlattı.

‘SAMATHA BUNLARI ATLATACAK VE İYİLEŞECEK’

Sergei Santos, fuarda Samantha’ya büyük ilgi gösteren erkeklerin, robotun göğüslerine, bacaklarına ve kollarına dokunduğunu anlattı ve ‘Samantha bunları atlatacak ve iyileşecek’ dedi… Yapay zekaya sahip interaktif robot Samantha dudağında, omzunda ve vajinasında bulunan sensörler sayesinde dokunuşu algılıyor; konuşarak ya da ‘inleyerek’ tepki verebiliyor. Etik tartışma yaratan Samantha’ya giderek artan bir ilgi olduğu belirtiliyor.