Seks sırasında kaç kalori yakılır; bu sayı nasıl artırılır?

Seks yapmanın kilo vermekte ne kadar etkili olduğu uzun süredir bilim insanları dahil birçok kişinin merak ettiği ve tartıştığı bir konu oldu.

Seks yapmanın kilo vermekte ne kadar etkili olduğu uzun süredir bilim insanları dahil birçok kişinin merak ettiği ve tartıştığı bir konu oldu.

Konu hakkında bulunan en son verilerden biri 2013 yılında Kanada'da yapılan bir araştırmaya ait. PLOS One'da yayınlanan Quebec Üniversitesi'nin 21 sağlıklı heteroseksüel çift üzerinde yaptığı incelemeye göre ön-sevişme, cinsel ilişki ve en az bir kişinin orgazm olduğu bir cinsel aktivitede erkeler ortalama 101, kadınlarsa 69.1 kalori takıyor. Her seks süresinin aynı uzunlukta olmadığını da hesaba katan araştırmacılar ortalama olarak erkeklerin dakikada 4.2 kalori, kadınlarınsa 3.1 kalori yaktığı sonucuna vardı. Erkekler koşu bandında egzersiz yaparken ise dakikada 9.2 kalori, kadınlar da 7.1 kalori yaktı.

Bu sonuçlara göre koşmak, kilo vermek için seksten daha etkili bir yöntem olabilir.

Aynı yılda yapılan ve New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir araştırma ise 30'lu yaşlarında bir erkeğin 6 dakikalık bir cinsel ilişki sırasında sadece 21 kalori yakıyor olabileceğini bildirdi.

Seks sırasında nasıl daha çok kalori yakılabilir?

Insider'ın aktardığına göre daha çok kalori yakmanın en basit yolu akla ilk gelen yol; seks sırasında daha hareketli olmak. Quebec Üniversitesi araştırmasının yazarı Dr. Antony Karelis, "Terliyor olmanız iyiye işarettir" dedi.

Daha fazla kalori yakmanın bir yolu da cinsel ilişkinin daha uzun sürmesini sağlamak.

Cinsel sağlık uzmanı Dr. Debby Herbenick, seksin bir egzersiz kadar kalori yaktırmasını salmanın çok zor olduğunu ifade etti. Herbenick, "insanların 5 kalori daha fazla yakmanın yollarını arayacağına, seksi keyif alacak şekilde yapması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.