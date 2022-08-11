  • BIST 2.868,44
  • Altın 1031.637
  • Dolar 17.9294
  • Euro 18.5013
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Seks sitesi rakiplerini engellemek için Meta’ya rüşvet verdi

»
Kullanıcılarının müstehcen içerikler karşılığında ücret almasını sağlayan OnlyFans'in, rekabeti engellemek için Instagram çalışanlarına porno yıldızlarını terörist bir veri tabanına yerleştirmeleri için rüşvet verdiği iddia ediliyor.
Seks sitesi rakiplerini engellemek için Meta’ya rüşvet verdi

Meta’ya bağlı platformlardan biri olan Instagram, rekabeti engellemekle suçlanıyor. OnlyFans’in rakipleri arasında yer alan sitelerin fotoğraf ve video satan sanatçıların, Instagram’da terörle ilgili materyal içerdiği iddiasıyla işaretlendiği iddia ediliyor.

Kullanıcılar, çevrimiçi görünürlük kaybını tanımlamak için kullanılan bir terim olan “shadowbanned” (gizli yasaklama) nedeniyle içeriklerini tanıtmakta zorlandıklarını fark ettiklerini belirtiyor. Kaliforniya’da açılan davalarda, hedef alınan hesapların terörle hiçbir ilgisi olmadığı da belirtildi. Durumdan yalnızca sosyal medya hesaplarını OnlyFans’a bağlanmak için kullanan sanatçıların etkilenmediği iddia edildi.

Planın 2018’de bir veya daha fazla Meta çalışanına OnlyFans tarafından rüşvet verilmesiyle başladığı söyleniyor. Her iki şirket suçlamaları reddediyor.

New York Post’un haberine göre, davacıları temsil eden hukuk firması Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, haksız yere terörle ilgili olarak etiketlendiğini iddia ettiği 21 binden fazla Instagram hesabının bir listesini ele geçirdi. Davacılar arasında yer alan Alana Evans, Post’a şunları söyledi: “İçeriğimin terör izleme listesinde yer aldığını duyduğumda öfkelendim. Sosyal medya trafiğim önemli ölçüde düştüğünde bu durum gelirimi de etkiledi.”

OnlyFans ise şunları söyledi: “Bu davaların açıldığını biliyoruz. Bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıta sahip değiliz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AMD Ryzen 7000’in kutusu ortaya çıktı!10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:31
  • Volkswagen ve Audi araçlarını geri çağırıyor!10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:30
  • İlk uçan otomobil test edilecek10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:17
  • 2022'nin en çok satan araba modelleri10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:32
  • Elon Musk 6,9 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:28
  • Google çöktü: Arama devi, dünya çapında bir kesinti yaşadıktan sonra özür diledi09 Ağustos 2022 Salı 12:31
  • Elektrik faturasını yarı yarıya indiren yöntem09 Ağustos 2022 Salı 12:20
  • Whatsapp mesaj silme süresini uzatıyor09 Ağustos 2022 Salı 12:12
  • iPhone 14’ün piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı sızdı09 Ağustos 2022 Salı 09:58
  • Netflix oyunları beklentinin altında09 Ağustos 2022 Salı 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti