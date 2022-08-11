Seks sitesi rakiplerini engellemek için Meta’ya rüşvet verdi

Kullanıcılarının müstehcen içerikler karşılığında ücret almasını sağlayan OnlyFans'in, rekabeti engellemek için Instagram çalışanlarına porno yıldızlarını terörist bir veri tabanına yerleştirmeleri için rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Meta’ya bağlı platformlardan biri olan Instagram, rekabeti engellemekle suçlanıyor. OnlyFans’in rakipleri arasında yer alan sitelerin fotoğraf ve video satan sanatçıların, Instagram’da terörle ilgili materyal içerdiği iddiasıyla işaretlendiği iddia ediliyor.

Kullanıcılar, çevrimiçi görünürlük kaybını tanımlamak için kullanılan bir terim olan “shadowbanned” (gizli yasaklama) nedeniyle içeriklerini tanıtmakta zorlandıklarını fark ettiklerini belirtiyor. Kaliforniya’da açılan davalarda, hedef alınan hesapların terörle hiçbir ilgisi olmadığı da belirtildi. Durumdan yalnızca sosyal medya hesaplarını OnlyFans’a bağlanmak için kullanan sanatçıların etkilenmediği iddia edildi.

Planın 2018’de bir veya daha fazla Meta çalışanına OnlyFans tarafından rüşvet verilmesiyle başladığı söyleniyor. Her iki şirket suçlamaları reddediyor.

New York Post’un haberine göre, davacıları temsil eden hukuk firması Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman, haksız yere terörle ilgili olarak etiketlendiğini iddia ettiği 21 binden fazla Instagram hesabının bir listesini ele geçirdi. Davacılar arasında yer alan Alana Evans, Post’a şunları söyledi: “İçeriğimin terör izleme listesinde yer aldığını duyduğumda öfkelendim. Sosyal medya trafiğim önemli ölçüde düştüğünde bu durum gelirimi de etkiledi.”

OnlyFans ise şunları söyledi: “Bu davaların açıldığını biliyoruz. Bu iddiaları destekleyen herhangi bir kanıta sahip değiliz.”