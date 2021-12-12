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Seks Tarikatı Ve Cinsel İstismar Davası Sürüyor: Gizli Bir Adada Defalarca Tecavüze Uğradım

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Seks Tarikatı Ve Cinsel İstismar Davası Sürüyor: ‘Gizli Bir Adada Defalarca Tecavüze Uğradım’
Seks Tarikatı Ve Cinsel İstismar Davası Sürüyor: Gizli Bir Adada Defalarca Tecavüze Uğradım

ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılanmasına devam ediliyor. Epstein ve Maxvell'in kurbanlarından biri olan Sarah Ransome dün mahkemede ifade verdi. Ransome, gizli bir adaya kapatıldığını ve burada defalarca tecavüze uğradığını iddia etti.

ABD'yi sarsan seks tarikatı ve cinsel istismar davası sürüyor. Fuhuş, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından tutuklandığı hapishanede intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına devam ediliyor.

Dün gerçekleşen duruşmada, Sarah Ransome jürinin önünde ifade verdi. Ransome, anlattıkları sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

3 GÜN BOYUNCA AÇ BIRAKILDIM

Ransome, Epstein’in Karayipler’deki gizli yeri ‘Paedo Adası’na götürüldüğünü burada, üç gün boyunca Eptein’in tecavüzüne uğradığını söyledi. Ransome, 3 gün boyunca istismara uğradığını, aç bırakıldığını belirtirken, bu tutsaklıktan kaçmak isterken Maxvell’in kendisini yakaladığını açıkladı.

İngiltere’deki evinden binlerce kilometre uzakta olan Sarah Ransome, yaşadıklarını mahkemede şu sözlerle anlattı: “Suda köpekbalıkları olduğunu biliyordum ama kaçmam gerekiyordu. O noktada köpekbalıkları, yaşadığım cehenneme hoş bir alternatif sayılabilirdi. O anda ölüm, bir tecavüze daha tercih edilebilir gibi geldi.'”

Ransome, suya atlamaya hazırlandığını belirtirken o sırada Maxvell’in geldiğini ve elini sırtına koyarak ‘Tamam tatlım. Benimle gel.’ dediğini söyledi ve dehşet evine geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

Şimdi 37 yaşında olan Sarah Maxvell’in yargılanması için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtirken, “Bu bir prensip meselesi. Yıllarca ondan ve Jeffrey’den korkarak yaşadım. Karar çıkmadan önce bir çadır kiralayıp mahkeme merdivenlerinde yatmam gerekiyorsa, yapacağım şey bu.” dedi.

59 yaşındaki Maxwell, New York’ta altı cinsel taciz ve seks tarikatı kurmak suçlamasıyla yargılanıyor ve suçlu bulunursa günlerinin geri kalanını parmaklıklar ardında geçirebilir. Ancak tüm tanıkların ifadelerine rağmen, Maxvell tüm suçlamaları reddetti.

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