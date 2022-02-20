Seks Tarikatı ve Cinsel İstismar Davasında Gözaltına Alınan Ünlü İsim İntihar Etti

Jeffrey Epstein'ın genç kadınlara cinsel istismar, cinsel saldırı, tecavüz, insan kaçakçılığı ve seks ticaretine alet etmesiyle ilgili davada zanlılar arasında gösterilen moda ajansı sahibi Jean-Luc Brunel, gözaltına tutulduğu hapishanede intihar etti.

Aralarında eski ABD başkanları Donald Trump, Bill Clinton’ın yanı sıra Bill Gates, Kevin Spacey ve Prens Andrew gibi isimlerin de olduğu çok sayıda isimle yakın ilişki içerisinde olan ve genç kadınları fuhuşa zorlamak başta olmak üzere cinsel taciz ve istismar suçlamaları yöneltilen Jeffrey Epstein davasında sıcak bir gelişme yaşandı…

2019 yılında tutulduğu cezaevinde intihar ederek yaşamını sonlandıran Epstein’ın kız arkadaşı ve suçlarına ortak olan sosyetik isim Ghislaine Maxwell’in yargılanması devam ederken Paris’in ünlü mankenlik ve cast ajansı sahibi Jean-Luc Brunel de önceki gün tutulduğu cezaevinde intihar etti.

Maxwell’in özel jette ayak masajı yaptığı fotoğraflar gündem olmuştu. Fotoğrafın çekildiği seyahatte Fransız cast ajansı sahibi Brunel de bulunuyordu.

AYAK MASAJLI FOTOĞRAF GÜNDEM OLMUŞTU

Epstein’e en yakın isimlerden biri olan ve mahkemede Epstein ve Maxwell ile uçakta çekilmiş fotoğrafları da delil olarak gösterilen Brunel, tecavüz suçlamasıyla yargılanmayı bekliyordu.

Brunel’in La Sante Cezaevi’ndeki hücresinde Cuma gecesi kendini astığı duyurulurken olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

Brunel’in avukatları, “Onun intihar kararı suçluluk duygusuyla değil, derin bir adaletsizlik duygusuyla yapılmıştır. Jean-Luc Brunel masumiyetini kanıtlamaktan vazgeçmedi” dedi.

Brunel’in (en sağdaki sarı kazaklı) avukatları, müvekkillerinin masum olduğunu iddia etti.

75 yaşındaki Brunel, Epstein’in en yakın arkadaşlarından biri olarak biliniyordu. 2020 yılının Aralık ayında cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarıyla gözaltına alınan Brunel’in 15 yaşından küçük çocuklarla ilişkiye girdiği iddiası gündem olmuştu.

Epstein ile ilişkisi 2002 yılına kadar giden Brunel, Epstein’in özel jetiyle Maxwell ile birlikte seyahat etmiş ve “Maxwell’in ayak masajı yaptığı” fotoğraflar gündem olmuştu.

Seks ticareti yaptığına dair iddialarla yargılanmayı bekleyen Epstein, 2019 yılında hücresinde intihar etmişti.