Seks yaparken arabaları çalınan çift, sokak ortasında çırılçıplak kaldı

Brezilya'da arabalarının arka koltuğunda seks yapan bir çift, soyguncularla karşı karşıya kalınca ne olduğunu şaşırdı. 17 Ağustos'ta yaşanan olayda üç soyguncu, çalmak istedikleri aracın içinde seks yapan çifti araçtan indirerek arabayla kaçtı.
Sokaktaki kameraların da kaydettiği olayda, şaşkın çiftin sokak ortasında çırılçıplak kaldığı görüldü. Sokak lambalarının aydınlattığı sokakta kalan çift, arabadan alabildikleri kıyafetleri giyerek bir süre bekledi.
Brezilya dünyada suç oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.
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