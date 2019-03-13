  • BIST 101.794
  • Altın 229,625
  • Dolar 5,4568
  • Euro 6,1652
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Seks yaparken beyin kanaması geçirdi

» »
"Tam orgazm olacakken..."
Seks yaparken beyin kanaması geçirdi

Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden BMJ Case Reports, İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan bir kadının cinsel ilişki sırasında yaşadıklarını aktardı. Olay 44 yaşındaki bir kadının partneriyle cinsel ilişki sırasında yaşadığı tatminle hastanelik olmasıyla başladı.

Partneriyle sevişmeye başladıktan sadece 3 dakika içinde gözleri kararan ve bayılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Burada kontrolleri yapılan kadın kendine geldi. Doktorlar kadının tahlil ve beyin taramasının sonucunu inceledikten sonra kadının beyin kanaması geçirdiğini tespit etti.

Londra’daki West Middlesex Üniversite Hastanesi’nde görevli doktorlar, cinsel ilişkiye girmeden önce sağlıklı olduğu açıklanan kadının yaşadığı haz dolayısıyla beyin kanaması geçirmiş olabileceğini söyledi.

Kontroller sonrasında doktorların sorusunu yanıtlayan ismi açıklanmayan kadın, “Tam orgazm olacakken kendimden geçtim ama şu an kendimi iyi hissediyorum. Sadece yoğun bir baş ağrısı var. Bunun şiddetine de 10 üzerinden 6 diyebilirim” ifadesini kullandı.

Makalede açıklama yapan doktorlar, “Cinsel ilişki tansiyonu etkiliyor ve dolayısıyla kalp hareketlerini de etkiliyor. Orgazm sırasında kan pompalanma hızı ve damar rahatsızlıkları görülme ihtimali var. Fakat 44 yaşındaki kadının beyin kanaması geçirme sebebinin tamamen cinsel ilişkiden kaynaklandığına dair net bir şey söyleyemeyiz” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Beşiktaş antrenörü Toshack: Fatih Terim hileci, ona güvenmedim12 Mart 2019 Salı 12:56
  • Ahmet Kural, 10 ay hapis cezası almış12 Mart 2019 Salı 10:08
  • Ananas'Ananas nasıl yenir?' videosu viral oldu: 'Hayatım bir yalandan ibaretmiş'11 Mart 2019 Pazartesi 16:00
  • Canan Karatay: En sağlıklı fast food lahmacun11 Mart 2019 Pazartesi 10:13
  • Daily Mail, Üçüncü Reich'in hazinesinin yerinin keşfedildiğini açıkladı10 Mart 2019 Pazar 18:35
  • ABD'de hamile baba doğum yaptı10 Mart 2019 Pazar 17:55
  • Netflix'te Cinayet Belgeseli Bulunan Bir Adamın Masum Olduğuna Dair Kanıt Bulundu09 Mart 2019 Cumartesi 15:00
  • Üç yeni örümcek türü keşfedildi09 Mart 2019 Cumartesi 14:41
  • ABD'de Filmlere Konu Olacak 1.5 Milyar Dolarlık Loto Hikayesi09 Mart 2019 Cumartesi 13:00
  • Araştırma: İklim değişikliği cinsiyet dengesini de bozuyor08 Mart 2019 Cuma 19:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti