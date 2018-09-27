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Seks yapmanın faydaları

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Her geçen gün artan sayıdaki araştırmalar, düzenli seksin ömrünüzü uzatabileceğini ve beyninizi keskinleştireceğini gösteriyor.
Seks yapmanın faydaları

Daha çok seks yapmak stresi azaltır 

İngiltere’deki West of Scotland Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, iki haftada bir kez bile seks yapan insanların topluluğa karşı konuşma gibi stresli işlerde daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bunun sebebi, seks sırasında endorfin ve oksitosin gibi seni iyi hissettirecek hormonların salgılanması. Bu hormonlar beyindeki zevk merkezini aktive etmekle kalmıyor, çiftler arasındaki yakınlığı da arttırıyor. Cinsellik Eğitmeni Dr. Laura Berman’a göre, bu hormonlar aynı zamanda seni rahatlattığından, anksiyeteye ve depresyona da iyi geliyor. 

Orgazm, daha çabuk uykuya dalmayı sağlıyor

Teksas Üniversitesi Cinsel Psikofizyoloji Laboratuvarı Yöneticisi ve Why Women Have Sex kitabının ortak yazarı Dr. Cindy Meston’a göre, stresinin azalmasını sağlayan hormonlar aynı zamanda vücudu ve beyni de rahatlatarak kişiyi uykuya hazırlıyor. Ayrıca orgazm sırasında prolaktin hormonu da salgılanıyor. Meston, “Prolaktin seviyesi doğal olarak uykudayken yükselir; bu da bize uyku ve bu hormon arasında sıkı bir bağ olduğunu gösteriyor” diyor.  Fazla aktif seks, sizi uyutmaktansa enerji seviyenizi yükseltir.

Seks, ağrılarına iyi gelir 

Meston’a göre orgazmdan sonra salgılanan hormonlar, baş ve sırt ağrısı gibi bütün can sıkıcı ağrılara iyi geliyor. ABD’deki Southern Illinois Üniversitesi Baş Ağrısı Merkezi’nde yapılan bir çalışmaya göre, migren şikâyeti olan kadınların yarısı orgazm sonrası ağrıda hafifleme hissediyor.

Meston, “Orgazm sırasında salgılanan endorfin adeta ağrı kesici gibi etki gösteriyor ve ağrı hissini azaltıyor” diyor. Migrenin tuttu fakat partnerin ortada yok mu? Zirveye ulaşman şartıyla mastürbasyon da aynı hormonların salgılanmasına sebep oluyor.

Sevişmek bağışıklık sistemini güçlendirir

Pennsylvania’daki Wilkes Üniversitesi’ne göre, sık sevişen insanlarda immunoglobülin A (IgA) denilen antikorların sayısı çok daha yüksek. Bu antikorlar hastalıklarla savaşarak vücudu grip ve nezleden koruyor. 

Kaliteli seks sayesinde cildiniz ışıldar

İngiltere’deki Royal Edinburgh Hastanesi’nde yapılan bir çalışmada jüri, katılımcıların yaşını tahmin etmeye çalışmış. Düzenli bir partnerle haftada ortalama dört kez sevişen insanların yaşı, asıl yaşından yedi ila 12 yaş daha az tahmin edilmiş. Düzenli seks, testesteron ve östrojen hormonlarının salgılanmasını sağlayarak vücudu genç ve diri tutuyor. Ayrıca Meston’a göre östrojen, yumuşak bir cilt ve parlak saçlar demek. 

Seks yapmak kaç kalori yaktırır?

Seks de bir tür kardiyo sayılır! Meston, “Uzunluğuna bağlı olarak bir sevişme 85 ile 250 arasında kalori yakmanızı sağlar” diyor. (Ama bunun için üstte yani aktif olmalısın; öylece yatarken kalori yakamazsın.) Hatta American Journal of Cardiology’ye göre, kardiyoloji uzmanları seksi, yürüme bandında yapılan orta seviye bir egzersizle eşit tutuyor.  Tartıya yansıyacak olanın yanında, vücudunuzu da şekillendirebilirsiniz. Pleasure: A Woman’s Guide to Getting Sex You Want, Need and Deserve kitabının yazarı Dr. Hilda Hutcherson, “Seks sırasında karın, sırt, kalça ve baldır kasların çalışır” diyor.

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