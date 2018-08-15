Seksi ateşli hale getirmenin 5 yolu

Seksi daha iyi hale getirebileceğimizi, daha iyi orgazmlar sahibi olabileceğimizi, hatta ilişkimizi daha iyi hale getirebileceğimizi hep duyuyoruz.

1-Küçük Değişiklikler Yapın

Bu yazıdan öğrenmenizi istediğimiz en önemli şey, küçük değişikliklerin büyük sonuçlar doğurabileceğidir. Yapabileceğiniz küçük ama eğlenceli birçok değişiklik var…

- Normalde seks yaptığınız saatten farklı bir saate seks yapın.

- Yeni bir odada veya yeni bir yüzeyde seks yapın. Mesela merdivenler, halı, hatta çamaşır makinesinin üstü!

- Kalçanızın altına yastık koyarak yeni açılarda seks yapmayı deneyin.

- Değişik uzunluklarda seks yapmayı deneyin. Mesela hızlıca bitecek, acele ile yapılmış bir seks, veya koca bir öğleden sonra sürecek bir yakınlık…

2-Duyularınızla Oynayın

Değişiklik yapılabilecek farklı bir alan ise 5 duyu organınızla oynayıp onları kandırmak olabilir. Mesela göz teması sekste çok önemli bir etken. Partnerinizle yakınlık kurarken gözlerinizi onunkilerden ayırmayın.

Işıklar açıkken, ışıklar kapalıyken veya sadece mum ışığında seks yapmayı deneyin.

Denemenizi önerdiğimiz bir başka şey ise, seks öncesi veya seks sırasında porno izlemeniz olacaktır. İşitme duyunuzla oynamak için ise müzik dinlemeyi veya birbirinize seksi şeyler söylemeyi deneyebilirsiniz.

3-Belki Dediğiniz Şeyleri Deneyin

Size yapmaktan korktuğunuz şeyleri yapmalısınız diye bir tavsiyede bulunmayacağız. Fakat denemeyi düşünüp cesaret edemediğiniz şeyler konusunda bir adım atmakta fayda var. Bazı aktiviteleri deneyerek, bunlardan zevk alıp almayacağınızı öğrenebilirsiniz. Fakat pozisyon değişikliğine gitmezseniz, hep yaptığınız sıkıcı şeyde takılıp kalabilirsiniz.

4-Özel Bir Konuk Getirin

Sıradaki madde kendini biraz daha maceracı hisseden okurlarımız için. Burada bahsettiğimiz şey ise, küçük seks oyuncaklarını, günlük yaşantınıza dahil edebilecek olduğunuz. İnternet sitelerinde ve birçok mağazada satılan bu oyuncaklar ile gecenize heyecan katmak çok kolay!

5-Bazı Şeyleri Yasaklayın

Otoriter olmayı denediniz mi? Yatakta bazı şeyleri yasaklamayı deneyin. Mesela, sürekli misyoner pozisyonda mı seks yapıyorsunuz? O zaman 1 aylığında yatak odasında misyoner pozisyonu yasaklayın. Ya da 1 hafta boyunca seks yamayı yasaklayın ve sadece öpüşün. Bu şekilde haftanın sonuna kadar ateşiniz artacaktır. Bazı şeylerin yasaklı olması size fazlasıyla seksi gelebilir!