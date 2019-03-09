  • BIST 101.538
  • Altın 227,108
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Seksi müziği klasik müziğe sokan üst düzey piyanistle tanışın

»
Khatia Buniatishvili, saç atma ve eğlenceli bir dudak ısırmasıyla, Mütevazı Mussorgsky'nin kulağa başka bir şey getirmediğini söyler - ve klasik müziklerin havasız dünyası yeteri kadar alamaz.
Seksi müziği klasik müziğe sokan üst düzey piyanistle tanışın

Bütün vücudu her arpejde sallanan ve zıplayan bir kadın tarafından hayata geçirileceğini bilselerdi, bazı caz ritimleri yazmış olabilirlermiydi? 

Gerilim, seyircinin soluk kesen elbisesinin, sağır edici alkışın coşkulu patlamasından önce, tuşları daha sert ve sert hale getirirken yeterince kapalı tutabilmesi için yeterince örtülü olup olmayacağını merak ederek geride kalıyor.

5c814a65dda4c8f0748b45ab.jpg

En iyisi, Buniatishvili'nin Chopin için pirzola olması. Beş dil konuşan ve şu anda Fransa'da yaşayan Gürcü doğumlu eski bir çocuk dahisi, dünyadaki en iyi piyanistlerden biri olarak kabul edilir.

'La Beyoncé du piyano', bazen kabul ettiği anavatanında dendiği gibi, manikürlü parmakları çene bırakma hızı ve hassasiyeti ile hareket eden kusursuz bir teknisyendir.

Işıkları kapatın, gözlerinizi bağlayın ve kayıtlarından birini dünyanın en iyi orkestraları ile çalın ve aynı canlılığı, tutkuyu ve kederi her notada yakalayın.

Sanatçının kendisine gelince, açığa çıkan gardırobuyla ilgili olarak tartışılmasının sakıncası yok - stil duygusunun yeteneğinden uzaklaşmadığını söylüyor, ama buna ekliyor.

“Kendimizi ifade etmenin farklı yolları var. Siz ne kadar çok kendinizseniz, başkaları için o kadar özgünsünüz  diyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşparmaklar Tiyarto Festivali “Deli” adlı oyunla başladı02 Mart 2019 Cumartesi 13:59
  • Yaşar Kemal ölüm yıl dönümünde anılıyor | İşte usta yazar Yaşar Kemal'in hayatı ve eserleri28 Şubat 2019 Perşembe 13:04
  • Sanat dünyası şokta!28 Şubat 2019 Perşembe 12:32
  • SİYAD En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün!28 Şubat 2019 Perşembe 09:19
  • Kıbrıs Türk yapımı kısa film Kısmet Blackbird’e seçildi27 Şubat 2019 Çarşamba 10:25
  • Oyuncu Aytaç Arman hayatını kaybetti26 Şubat 2019 Salı 19:58
  • Muhafız’da Cüneyt Arkın sürprizi26 Şubat 2019 Salı 15:47
  • Çocukluklarında Michael Jackson'ın tacizine uğradığını söyleyenlerin hikâyeleri26 Şubat 2019 Salı 10:03
  • KKTC’de Düzenlenen ve Kültür Dairesi’ne Bildirilen Festival Tarihleri Açıklandı25 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
  • Türkü Müzikali “Gelin Taniş Olalim” Girne’de…25 Şubat 2019 Pazartesi 13:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti