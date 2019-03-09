Seksi müziği klasik müziğe sokan üst düzey piyanistle tanışın

Khatia Buniatishvili, saç atma ve eğlenceli bir dudak ısırmasıyla, Mütevazı Mussorgsky'nin kulağa başka bir şey getirmediğini söyler - ve klasik müziklerin havasız dünyası yeteri kadar alamaz.

Bütün vücudu her arpejde sallanan ve zıplayan bir kadın tarafından hayata geçirileceğini bilselerdi, bazı caz ritimleri yazmış olabilirlermiydi?

Gerilim, seyircinin soluk kesen elbisesinin, sağır edici alkışın coşkulu patlamasından önce, tuşları daha sert ve sert hale getirirken yeterince kapalı tutabilmesi için yeterince örtülü olup olmayacağını merak ederek geride kalıyor.

En iyisi, Buniatishvili'nin Chopin için pirzola olması. Beş dil konuşan ve şu anda Fransa'da yaşayan Gürcü doğumlu eski bir çocuk dahisi, dünyadaki en iyi piyanistlerden biri olarak kabul edilir.

'La Beyoncé du piyano', bazen kabul ettiği anavatanında dendiği gibi, manikürlü parmakları çene bırakma hızı ve hassasiyeti ile hareket eden kusursuz bir teknisyendir.

Işıkları kapatın, gözlerinizi bağlayın ve kayıtlarından birini dünyanın en iyi orkestraları ile çalın ve aynı canlılığı, tutkuyu ve kederi her notada yakalayın.

Sanatçının kendisine gelince, açığa çıkan gardırobuyla ilgili olarak tartışılmasının sakıncası yok - stil duygusunun yeteneğinden uzaklaşmadığını söylüyor, ama buna ekliyor.