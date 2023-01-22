Seksi Rus ajan Anna Chapman’ın nerede saklanıp yaşadığı ortaya çıktı

ABD'de Rusya adına casusluk yaptığı sırada yakalanıp diplomatik krize sebep olan Rus ajan Anna Chapman'ın nerede yaşadığı yıllar sonra ortaya çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, dikkat çekici bir ifşa uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

2010 yılında Rusya ile ABD arasında kriz yaratan ve yakalandıktan sonra sınır dışı edilen Anna Chapman takma adıyla tanınan Anna Vasilyevna Kushchenko ülkesinde kahraman ilan edilmiş fakat daha sonra sırra kadem basmıştı.

ABD’den Rusya’ya gönderildikten sonra sırra kadem basan Chapman’ın nerede yaşadığı ortaya çıktı.

Rus muhalefetine yakınlığıyla bilinen ve sık sık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakınlarıyla ilgili ifşalarda bulunan Insider isimli Rus medya platformu 40 yaşındaki Chapman’ın nerede yaşadığını ortaya çıkardı.

Medya platformu, ABD’li iş insanları ve yetkilileri baştan çıkararak gizli sırlarını elde etme görevi olan Chapman’ın Moskova yönetimi tarafından gizlendiğini ortaya çıkardı. Insider’da yer alan haberde Chapman’ın Rus istihbarat birimine ait bir yerde yaşamayı sürdürdüğü belirtildi.

Rus ajanın gizli kimliği ve görevini FBI ortaya çıkarmıştı.

Haberde, “Rus ajanı Anna Chapman’ın kimliği ortaya çıkınca bir anda meşhur olmuştu. Dergilere kapak olan Chapman, Rusya’ya iade edildikten sonra Rusya’nın eski istihbarat servisi KGB’ye ait olan sığınaklardan birine yerleştirildi” denildi.

BIDEN BİLE ESPRİSİNİ YAPMIŞTI

2010’da dönemin ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden, Anna Chapman olayını yakından takip etmişti.

Biden, Chapman ile ilgili bir soruya, “Sizinle açık konuşacağım. Onu geri göndermek benim fikrim değildi” diyerek espri yapmıştı.

150 METREKARELİK EVDE YAŞIYORMUŞ

Fakat Rusya’ya gönderildikten sonra Chapman’ın nerede yaşamaya başladığı bir merak konusu olmuştu. Insider’da yer alan haberde Chapman’ın Rusya devletine ait başkent Moskova’daki bir dairede yaşadığı belirtildi. Sovyetler döneminde KGB’ye ait olan ve 1991’de KGB yerine kurulan FSB’nin ve Rusya yabancı istihbarat birimi SVR’nin kontrolüne geçen bu konut ve binaların yoğun olarak kullanıldığı aktarıldı.

Kimliği ifşa olduktan sonra Rusya’ya gönderilen Chapman bir dönem magazin dergilerinin kapağını süsledi.

Putin’in kızları Maria ve Katerina’nın da bir dönem buralarda yaşadığına dikkat çekilirken, Chapman’ın da “daire 2” olarak bilinen bir noktada yaşadığı kaydedildi. Başkenet Moskova’daki 8 Lyalin Caddesi üzerinde 1910’da inşa edilmiş bir dairede yaşadığı belirtilen Chapman’ın evinin 150 metrekare olduğu belirtildi.

Rus medyasında yer alan haberde dairenin Fedorova ET isimli bir kişiye ait olduğu belirtilirken bu kişinin kurmaca olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.