'Seksin ani kalp durmasına neden olması düşük bir ihtimal'

ABD'deki 'Cedars-Sinai Kalp Enstitüsü'nden bilim insanları yaptıkları araştırmada seksin ani kalp durmasına (kardiyak arrest) neden olduğu vakaların nadiren görüldüğünü saptadı.

ABD'deki Cedars-Sinai Kalp Enstitüsü'nden bilim insanları seks sırasındaki ani kalp durmasına erkeklerde daha sık rastlandığını ancak seksin ani kalp durmasını nadiren tetiklediğini ortaya koydu.

4.000'İ AŞKIN VAKADAN SADECE 34'Ü CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA YA DA HEMEN SONRASINDA YAŞANDI

Amerikan Kalp Derneği'ndeki (AHA) toplantıda sunulan araştırmaya göre, 4.557 ani kalp durması vakasından sadece 34'ü cinsel ilişki sırasında ya da cinsel ilişkiden 1 saat sonrasında gerçekleşti.

Ayrıca bu vakaların 32'sinde ani kalp durması yaşayanlar erkeklerdi.

İlk kez cinsel ilişkinin ani kalp durmasının olası bir tetikleyicisi olup olmadığının incelendiğini söyleyen araştırma ekibinin başındaki Sumeet Chugh, kendisinin ve meslektaşlarının 2002-2015 yılları arasında Oregon eyalaetinin Portland kentindeki ani kalp durması yaşayan yetişkinlerin hastane kayıtlarını analiz ettiklerini söyledi.

Buna göre cinsel ilişki bu vakaların yüzde 1'inden daha az sayıda ani kalp durmaları ile ilişkili.

Bu vakaların tamamına yakını erkekti ayrıca büyük çoğunluğu orta yaşlı ve Siyah Amerikalı'lardı. Ayrıca geçmişlerinde de kardiyovasküler (Dolaşım sistemi) rahatsızlıkları bulunuyordu.

ÇALIŞMA KALP MASAJININ ÖNEMİNİ DE ORTAYA KOYDU

Araştırmanın sonuçlarından biri de cinsel ilişki sırasında ya da hemen sonrasında yaşanan ani kalp durmalarının sadece 3'te 1'inde hastanın yanındaki seks partnerinin kalp masajı yaptığıydı.

Doktor Chugh, "Bu bulgular halkı kalp masajı konusunda eğitme konusunda devam eden çabaların önemini de vurguladı" dedi.

ANİ KALP DURMASI NEDİR?

Ani kalp durması kalbin aniden çalışmayarak durmasına deniyor. Bunu yaşayan kişininin bilinci kayboluyor ve nefes almayı kesiyor. Kalp masajı ile tedavi edilmedikçe kişi hayatını kaybediyor.

Hastaneler dışında ani kalp durması yaşayan kişilerin yüzde 90'ı hayatını kaybediyor.

Kalp krizi ise kalbe kan akışının durması halinde yaşanıyor. Seksin kalp krizini tetikleyebileceği bilinse de ani kalp durmasının seks ile bağlantısı hakkında daha önce bir çalışma yapılmamıştı.

İngiltere Kalp Vakfı'na göre kalp krizi ya da ameliyatı geçiren kişiler 4 ile 6 hafta partnerleriyle cinsel ilişki kurmamalılar.