Seksten Sonra Kim Daha Çabuk Uyuyor? Erkekler mi Kadınlar mı?
Bilimsel bulguların kimisi aşikarken, kimisi de sezgilerimize aykırı olabiliyor. Evolutionary Behavioral Sciences dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, şüphesiz yelpazenin "sezgilerimize aykırı" olan ucunda yer alıyor.
New York Şehir Üniversitesi’nden Gordon Gallup liderliğindeki bir evrimsel psikolog ekibi, kadınların seks sonrası uykuya dalma olasılığının, erkeklerden daha yüksek olduğunu buldu. Peki bunun gerekçesi ne? Çünkü böyle yaparlarsa, hamile kalma şansları artar! Araştırmacılar şöyle diyor:
"Seks, doğanın uyku hapıdır." ifadesi genellikle cinsel ilişkinin yatıştırıcı etkileri olabileceğini vurgulamak için kullanılır; ancak bu etki üzerine çok fazla araştırma yapılmadı. Kadınların cinsel ilişkiden sonra uykuya dalma ihtimalinin erkeklerden daha yüksek olduğunu ve seks sonrası uyku halinin hem kadınlarda hem de erkeklerde orgazmla beraber arttığını bulduk.
Bilimsel bulguların kimisi aşikarken, kimisi de sezgilerimize aykırı olabiliyor. Evolutionary Behavioral Sciences dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, şüphesiz yelpazenin "sezgilerimize aykırı" olan ucunda yer alıyor.
24 Şubat 2021 Çarşamba 23:41
1 / 9