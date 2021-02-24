Bilimsel bulguların kimisi aşikarken, kimisi de sezgilerimize aykırı olabiliyor. Evolutionary Behavioral Sciences dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, şüphesiz yelpazenin "sezgilerimize aykırı" olan ucunda yer alıyor.

New York Şehir Üniversitesi’nden Gordon Gallup liderliğindeki bir evrimsel psikolog ekibi, kadınların seks sonrası uykuya dalma olasılığının, erkeklerden daha yüksek olduğunu buldu. Peki bunun gerekçesi ne? Çünkü böyle yaparlarsa, hamile kalma şansları artar! Araştırmacılar şöyle diyor: