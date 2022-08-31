  • BIST 3.171,21
  • Altın 1000.581
  • Dolar 18.1882
  • Euro 18.2796
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Seksten sonra neden çabucak uyku haline geçildiği belli oldu

» »
Kötü uyku alışkanlıkları veya uyku kalitesinin günlük yaşamı büyük ölçüde etkilediği biliniyor. Yapılan bir araştırma ise seks ve mastürbasyonun uykuyu doğrudan etkilediği gösterdi.
Seksten sonra neden çabucak uyku haline geçildiği belli oldu

Seks yapmak, bir kişinin genel sağlığı ve esenliği için birçok faydaya sahip. Kan basıncını düşürmek, benlik saygısını geliştirmek, ağrıyı azaltmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi birçok yönden artıları bulunur.

Ancak cinsellik, bir kişinin uykusunu etkiler mi ve kalp sağlığı için gizli faydaları olabilir mi? Uyku Vakfı tarafından yapılan bir çalışmada, cevabın evet olduğu ortaya çıktı.

STRES SEVİYESİNİ DE DÜŞÜRÜYOR

Daily Star’da yer alan habere göre, Uyku Vakfı araştırma sonucunda, “Orgazmdan sonra vücut oksitosin ve prolaktin gibi hoş ve rahatlatıcı duygular uyandırabilen hormonlar salgılar.”

“Seks aynı zamanda stresle ilişkili kortizol hormonu seviyelerini de azaltır.”

“Çalışmalar, bu hormonal değişikliklerin uyuşukluğa neden olabileceğini ve uykuya dalmayı kolaylaştırdığını gösteriyor. Aynı etki mastürbasyonda da görülür” ifadeleri yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 hastalığı sperm kalitesi ve sayısını aylarca olumsuz etkiliyor20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:15
  • Sperm kalitesinin düşüşüne ilişkin araştırma: İdrar örneklerinde kimyasal oranı 'endişe verici'20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:09
  • Ertesi gün hapı nedir?13 Ağustos 2022 Cumartesi 13:21
  • Uzmanı açıkladı: Corona virüsü nedeniyle libido eksikliği yaşayanlar bu yiyeceklere yönelebilir11 Ağustos 2022 Perşembe 23:15
  • Bilim insanlarından elektronik sigara içenlere uyarı: İktidarsızlık sebebi10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:40
  • Uzmanlar belirtiyor! Orgazm olmak için en uygun pozisyon05 Ağustos 2022 Cuma 23:35
  • Kadınlar da Yumurta Dondurma İşlemine Dikkat!04 Ağustos 2022 Perşembe 07:48
  • Cinsel yolla bulaşıyor02 Ağustos 2022 Salı 23:58
  • Uzmanlardan maymun çiçeği uyarısı: ‘Cinsel partner sayısını azaltın’28 Temmuz 2022 Perşembe 22:01
  • Hamilelik Öncesi Ağız ve Diş Sağlığına Dikkat!26 Temmuz 2022 Salı 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti