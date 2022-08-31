Seksten sonra neden çabucak uyku haline geçildiği belli oldu

Kötü uyku alışkanlıkları veya uyku kalitesinin günlük yaşamı büyük ölçüde etkilediği biliniyor. Yapılan bir araştırma ise seks ve mastürbasyonun uykuyu doğrudan etkilediği gösterdi.

Seks yapmak, bir kişinin genel sağlığı ve esenliği için birçok faydaya sahip. Kan basıncını düşürmek, benlik saygısını geliştirmek, ağrıyı azaltmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi birçok yönden artıları bulunur.

Ancak cinsellik, bir kişinin uykusunu etkiler mi ve kalp sağlığı için gizli faydaları olabilir mi? Uyku Vakfı tarafından yapılan bir çalışmada, cevabın evet olduğu ortaya çıktı.

STRES SEVİYESİNİ DE DÜŞÜRÜYOR

Daily Star’da yer alan habere göre, Uyku Vakfı araştırma sonucunda, “Orgazmdan sonra vücut oksitosin ve prolaktin gibi hoş ve rahatlatıcı duygular uyandırabilen hormonlar salgılar.”

“Seks aynı zamanda stresle ilişkili kortizol hormonu seviyelerini de azaltır.”

“Çalışmalar, bu hormonal değişikliklerin uyuşukluğa neden olabileceğini ve uykuya dalmayı kolaylaştırdığını gösteriyor. Aynı etki mastürbasyonda da görülür” ifadeleri yer aldı.