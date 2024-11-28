Sektör İflas Etti: Turizm Dahil Taşımacılığı Durduruyoruz!

KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılık sektöründe 16 aydır fiyat düzenlemesi yapılmadığını belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı komisyonun hâlâ izin kurulu atamalarını gerçekleştirmediğini ifade etti. Hükümete girişimde bulunması için 1 hafta süre tanıdıklarını vurgulayan Topaloğlu, mevcut ekonomik sıkıntılar nedeniyle turizm dahil ülkedeki tüm taşımacılığı durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Topaloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Taşımacılık sektörünü artık sürdüremiyoruz. Yaptığımız tüm iyi niyetli girişimler ve çabalar boşa çıkarıldı. Sektördeki tüm maliyetler döviz bazında artarken, asgari ücret de üç kez zamlandı. Bu durum sektörün yükünü taşınamaz hale getirdi. Taşımacılık sektörü iflas noktasına geldi!”

Ekonomik Baskılar Artıyor

Topaloğlu, taşımacılık hizmetlerinin giderek daha pahalı hale geldiğini ancak fiyat düzenlemesi yapılmadığını söyledi. Hükümetin sektörü kaderine terk ettiğini belirten Topaloğlu, “Hakkımız olan tarife düzenlemesini talep ediyoruz. Bu kriz daha fazla sürdürülemez. Yetkililere bir kez daha sesleniyorum: Harekete geçin!” diyerek hükümete sert bir uyarıda bulundu.

Toplumsal Kriz Uyarısı

Turizm sektörü dahil tüm taşımacılığı durduracaklarını belirten Topaloğlu, çözüm bulunmazsa ülkenin büyük bir krizle karşı karşıya kalacağını ifade etti. “Toplumsal bir krizin eşiğindeyiz. Durum artık sürdürülemez hale geldi,” dedi ve sektör paydaşlarını ortak bir çözüm bulmaya çağırdı.

Taşımacılık sektörünün kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Topaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Taşımacılık sektörü, bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısının temel taşlarından biridir. Mal ve insan taşımacılığı, üretimden tüketime, ticaretten turizme kadar hayatın kesintisiz devamını sağlar. Lojistik ağlarının etkin çalışması, ülke içi ve uluslararası ticaretin verimli gerçekleşmesine olanak tanır. Sektör, ekonomiyi canlandıran ve halkın yaşamını kolaylaştıran kritik bir altyapıdır.”

Topaloğlu, sektördeki darboğazın çözülmemesi halinde toplumsal hayat ve ekonominin derinden etkileneceğini belirterek yetkilileri acilen harekete geçmeye davet etti.