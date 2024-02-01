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Sel felaketi... Ataoğlu: Vatandaşların yaralarını birlikte saracağız

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Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkemizde yaşanan sel felaketleri nedeni ile hükümetin tüm birimlerinin seferber olduğunu söyleyerek, halkın mağduriyetini gidermek için çalıştıklarını ifade etti.
Sel felaketi... Ataoğlu: Vatandaşların yaralarını birlikte saracağız

Ataoğlu, yaşanan sel felaketi nedeni ile herkese geçmiş olsun dileklerini iletirken, böylesi felaketleri en az hasarla atlatmak için her zaman hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Ataoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;
“Selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bakanlığımıza bağlı bulunan Lapta Gençlik Kampı’nı hazır bir şekilde bekletiyoruz. Mağdur durumda olan vatandaşlarımız için gerek kalacak, gerekse yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimiz görev başındadır. 

Zor durumda olan vatandaşlarımız gerek kaymakamlık, gerek belediye, gerekse Gençlik Dairesi Müdürlüğümüz aracılığı ile irtibata geçerek Lapta Gençlik Kampı’na yerleşmeleri için yardımcı olmaya hazırız.

Geçitköy bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ve selden etkilenen vatandaşlarımız için ise Binboğa Yem Sanayi olarak yem tedariki yaptık. Hayvancımızın mağdur olmaması ve hayvanların sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için ilerleyen günlerde ihtiyaç duyulması halinde desteklerimiz sürecektir.

Halkımızın yaşadığı bu sıkıntılı süreçlerde hükümetimiz ve devletimiz her zaman bu sıkıntıları aşmak için onların yanındadır. Tekrardan sel felaketinden dolayı etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Umarım böylesi felaketleri bir daha yaşamayız.”diye konuştu.

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