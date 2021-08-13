Sel felaketi: Kastamonu, Bartın ve Sinop afet bölgesi ilan edildi

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde sel ve su baskınları oldu. Kastamonu ve Sinop'ta toplam 27 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da ise bir kişi hâlâ kayıp.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün selden en çok etkilenenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti, bölgede incelemelerde bulundu. Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'un "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan, Bozkurt'ta yaptığı konuşmasında, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle, en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevresinde kuvvetli ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Erdoğan'a, Bozkurt'ta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik ediyor.