  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Sel felaketi sonrası BM açıkladı: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda

» »
Birleşmiş Milletler, Pakistan’da yaşanan ‘Muson Sel Felaketi’ sebebiyle 6.4 milyon Pakistanlının vahim durumda olduğunu ifade ederek “Pakistan'daki insani krizin ölçeği, ülkenin üçte biri sular altındayken eşi görülmemiş bir boyuta ulaştı” dedi.
Sel felaketi sonrası BM açıkladı: 6.4 milyon Pakistanlı vahim durumda

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Pakistan temsilcisi Dr. Palitha Mahipala, başkent İslamabad'dan yaptığı basın açıklamasında, “6.4 milyondan fazla insan insani yardıma çok ihtiyaç duyuyor” dedi. Geçen haftalarda muson yağmurları ülkenin bazı illerinde yıllık yağış ortalamasının beş katından fazla gerçekleşti ve Haziran ayından bu yana 1.200’den fazla insan yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden yaklaşık 400'ünün çocuk olduğu ifade edildi.

SU KAYNAKLI HASTALIKALRDA ARTIŞ

UNICEF’in Pakistan Temsilcisi Abdullah Fadıl, 18 bin kadar okulun yıkıldığını ve binlercesinin kapatılmak zorunda kaldığını açıkladı. Eğitim sisteminin sel felaketinden aldığı yaraların yanı sıra sağlık sistemini de büyük tehlikeler beklediği kaydedildi. Yardım kuruluşları ishal, kolera, dang humması veya sıtma gibi su kaynaklı olan ölümcül hastalıklarda bir artış olduğu konusunda uyardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tayvan ordusu İHA düşürdü!02 Eylül 2022 Cuma 14:36
  • Rusya’dan yeni petrol hamlesi: Satmayacağız01 Eylül 2022 Perşembe 23:13
  • Putin, Gorbaçov’un cenaze törenine katılmayacak01 Eylül 2022 Perşembe 20:53
  • Tayvan krizinde bir ilk: “İHA’yı düşürdük”01 Eylül 2022 Perşembe 16:44
  • Pakistan, IMF’den 1,16 milyar dolar kredi aldı01 Eylül 2022 Perşembe 15:51
  • Avustralya, eski Japonya Başbakanı Abe'ye ‘Onursal Dost Nişanı’ verdi01 Eylül 2022 Perşembe 10:31
  • Rusya’dan Erdoğan’ın Kırım açıklamasına yanıt31 Ağustos 2022 Çarşamba 17:17
  • DSÖ: Pakistan’daki sellerde 800’den fazla tıbbi tesis hasar gördü31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:38
  • Bölgede gerilim artıyor: Tayvan’dan Çin’e uyarı ateşi…30 Ağustos 2022 Salı 20:55
  • Ukrayna’da nükleer felaket hazırlığı: Halka iyot tableti dağıtılıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti