Sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi, 4 kişi aranıyor

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde, Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da 2, Adıyaman'da ise 2 kayıp için arama çalışmaları sürüyor.

Asrın felaketinden etkilenen Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez sel vurdu. Sokaklar dereye dönüştü, araçlar sürüklendi. Şanlıurfa merkezdeki Abide Köprülü Kavşağı ve Alt Geçidi suyla doldu. Şehrin merkezi dere yatağına dönüştü.

Arama kurtarma ekipleri, Abide Köprülü Kavşağı'nda yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylelikle Şanlıurfa'da sel nedeniyle can kaybı 13'e yükselirken, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, su tahliyesinin sürdüğü alt geçitte tespit edilen bir otomobilin çıkarılması için de çalışma yapılıyor.

Yağış ve sel sebebiyle kentte eğitime bir gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliği taşkınlara karşı dere ve kanal yataklarına yakın zemin ve bodrum kat evlerde ikamet edenlerin evlerini boşaltmasını istedi. Adıyaman-Çelikhan kara yolu da köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri, köprüde çalışma başlattı. İlçeye ulaşım Doğanşehir-Gölbaşı yolu üzerinden sağlanıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile selin etkili olduğu Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deprem bölgesinde dün saat 09.00 itibarıyla ciddi bir yağış başladığını hatırlatan Soylu, "Bu sabah saat 04.00 itibarıyla Şanlıurfa'da, Adıyaman'da bu yağış yoğunlaştı. Özellikle Adıyaman'ın Tut ilçesinde, bir de Malatya Doğanşehir'de dere taşmaları ve seller meydana geldi." diye konuştu.

Soylu, haberi alır almaz Adıyaman'ın Tut ilçesine gittiklerini anlatarak, "Orada 4 vatandaşımızın sel sularına kapıldığını, aslında 12 vatandaşımızın olduğunu, 8 vatandaşımızın oradan kurtulduğunu ama diğer 4 vatandaşımızın sel sularına kapıldığı bilgisini edindikten sonra, arama kurtarma çalışmaları başladı. 2 vatandaşımızın maalesef arama kurtarma çalışmalarında vefat ettiğini gördük. Diğer 2 vatandaşımızın da arama kurtarma çalışmaları 25 kilometrelik hatta, Adıyaman Tut'ta devam ediyor." diye konuştu.

Daha sonra Şanlıurfa'ya geldiklerini belirten Soylu, Şanlıurfa'da Karaköprü Sırrın Deresi, Cavsak Deresi ve Karakoyun Deresi'nin aşırı yağmurlardan taştığını ve etrafındaki yerleşim yerlerine önemli ölçüde zarar verdiği tespitinin yapıldığını söyledi.

Şanlıurfa Valisinin koordinasyonunda daha önceden de uyarıldığı şekilde, bugün itibarıyla okulların tatil edildiğini aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla özellikle kamudaki çalışanların hem hamileler hem engelliler hem işe gelemeyecek durumda olanlarla ilgili bir izin verilmişti. Yine gece yarısı dalçıkların tamamı kapatılmıştı. Bir dalçıkta bir aracın olduğu değerlendiriliyor. Tabii onun oraya nasıl girdiği konusunda arkadaşlarımız elbette ki çalışma yapacaklar ama dalçıklar da kapatılmıştı. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, belediyeler, emniyet, jandarma gerekli tedbirleri, gerek duyurularını yapmak kaydıyla gerekse de birtakım tedbirlerini almak kaydıyla gerçekleştirmişlerdi."

Soylu, Haliliye'de yağış miktarının metrekareye 129 kilogram, Karaköprü'de ise 120 kilogram olduğunu bildirerek, "Yani bu uzun zamandan beri hele de mevsim şartlarına bakıldığı zaman burada görülmemiş bir yağış miktarı. Bu, bahsettiğim derelerin taşmasına sebebiyet verdi ve bu derenin kenarındaki alanları da etkiledi." dedi.

İlk olarak Karakoyun Deresi'ne gittiklerini anlatan Soylu, derenin etrafındaki arama kurtarma ve tahliye çalışmaları ile ne yapılabileceğini değerlendirdiklerini anlattı.

"Şanlıurfa'nın kırsal ilçelerinde, mahallelerinde taramalar yapıldı"

Soylu, belediyelerin sahada çalıştığını, bakanlarla birlikte yeni görevlendirmeler de yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sabaha kadar da çalışılacak, hem rüsubat hem çamur temizlenmeye çalışılacak. Hasar tespit çalışmaları da başladı. Sayın Maliye Bakanımız da talimatladılar. Defterdarımız ve vali yardımcımızla beraber kurulan ekipler, yarın ilk tespitlerle gerek evlerde ve konutlarda hasarlar var, onlara böyle ilk bir pey ödemeyi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada bahsettiğimiz, anlattığımız tüm bilgileri sayın bakanlarımızla beraber arz ettik. Neler yapmamız lazım geldiği hususunda kendi talimatlarını da almış olduk. Şanlıurfalı hemşerilerimize geçmiş olsun. Deprem bölgesinden geldik, deprem bölgesinde çalışıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor ama bu selin ilk tahribatları giderilene kadar hep birlikte buradayız, çalışacağız. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu esnada Şanlıurfa'nın kırsal ilçelerinde, mahallelerinde taramalar yapıldı, genel anlamda bir olumsuzluk yok. Tahribatlar var ama hayatın olağan akışını tamamen etkileyecek ve ortadan kaldıracak, yani merkezde gördüğünüz hal gibi bir halle karşı karşıya değiliz, oralarda da çalışıyoruz."

"Bozova-Hilvan yolunda iki yerde çökme meydana geldi"

Karayolları bölge müdürlerinden bilgi aldıklarını da belirten Soylu, Bozova-Hilvan yolunda iki yerde çökme meydana geldiğini söyledi.

Buranın da onarılacağını ifade eden Soylu, şehre akmaması için biriken suyun bir bölümünün Akçakale-Şanlıurfa yoluna boşaltıldığını anlattı.

Soylu, buna ilişkin de DSİ ve karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adıyaman-Çelikhan kara yolu, köprüdeki çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Adıyaman-Çelikhan kara yolu, taşkınlar sonucu bir köprünün hasar görmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Adıyaman genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sağanak dolayısıyla Adıyaman-Çelikhan yolu üzerindeki Bulam-2 Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi.

Çay üzerinden ulaşımı sağlayan köprüdeki çökme nedeniyle Adıyaman-Çelikhan kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, köprüde çalışma başlattı.

Çelikhan kara yolunun kapatılması nedeniyle ilçeye ulaşım Doğanşehir-Gölbaşı kara yolu üzerinden sağlanıyor.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Aslantürk, bazı köy yollarında heyelan meydana geldiğini, yolların açılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Aslantürk, Bulam Çayı'nın taşması nedeniyle Merk Ovası'nı da su bastığını kaydetti.

Bu arada, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 702. Sokak'ta kısmi heyelan nedeniyle bir otomobil toprak altında kaldı. Araç kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.