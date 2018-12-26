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Sel felaketine davetiye! (VİDEO-HABER)

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Lapta'da dere yatağına yapılan apartman park yeri sel felaketine davetiye çıkarıyor.
Sel felaketine davetiye! (VİDEO-HABER)

Gazetemizin ulaştığı bilgilere göre dere yatağına yapılan apartman ve köprü dereyi tıkayınca  derenin karşıdaki yolu yardığı görülüyor.

Ulaştığımız bölge sakinlerine göre dere yatağına inşa edilen apartman park yerinin dereyi 12 metre daraltıyor. 

Yetkililerin konuya duyarsız kaldığından şikayet eden bölge sakinleri eğer en yakın zamanda önlem alınmazsa Lapta halkının yine sel felaketiyle başbaşa kalacağından endişe ediyor.

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