Sel felaketiyle ilgili meclis Araştırma Komitesi toplandı

“Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi”, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında bugün saat 14.00’de toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, komite başkanvekili, UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in yanısıra UBP Milletvekili Dr. Özdemir Berova katıldı.

Toplantıda davetlilerin yanısıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Karayolları Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Meteoroloji Dairesi ve Trafikte Kazasız Yaşam Derneği(TRAKAYAD) yetkilileri ve Demet Karşılı, Çınar Karal ve Mehmet Katrancı’nın görüşleri dinlendi.

Araştırma Komitesi, çalışmalarına ilerleyen günlerde de devam edecek.