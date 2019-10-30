  • BIST 98.692
  • Altın 274,218
  • Dolar 5,7070
  • Euro 6,3466
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Sel felaketiyle ilgili oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi’nde rapor aşamasına gelindi

» »
Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıpları ile ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığı ile ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nde rapor aşamasına gelindi.
Sel felaketiyle ilgili oluşturulan Meclis Araştırma Komitesi’nde rapor aşamasına gelindi

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugün UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında saat 14.30’da toplandı.


Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın da hazır bulunduğu toplantıya davetli ve görevliler katıldı.


Komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Ersan Saner, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-HP Hükümeti yarın akşam Girne’de30 Ekim 2019 Çarşamba 18:09
  • BKP’den Basın-Sen’e destek30 Ekim 2019 Çarşamba 18:06
  • Serin hava gök gürültülü sağanak yağmur geliyor30 Ekim 2019 Çarşamba 17:39
  • Gökyüzü öksüz kaldı30 Ekim 2019 Çarşamba 17:35
  • Yeneroğlu: Cumhurbaşkanımız AK Parti'den istifa etmem noktasında kanaat bildirdi30 Ekim 2019 Çarşamba 16:13
  • Bakanlar Kurulu toplandı30 Ekim 2019 Çarşamba 15:58
  • Özersay: “Devlet kurumlarının iyi yönetilmesi için verdiğimiz sözlerin arkasındayız”30 Ekim 2019 Çarşamba 15:42
  • Meclis Başkanı Uluçay El-Sen yönetimini kabul etti30 Ekim 2019 Çarşamba 15:33
  • Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Partiler Ledra Palace Otel’de bir araya geldi30 Ekim 2019 Çarşamba 14:48
  • Belediyeler Birliği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katıldı30 Ekim 2019 Çarşamba 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti