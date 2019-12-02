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Sel felaketiyle ilgili taslak rapor genel kurula sevk edildi

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Sel felaketiyle ilgili taslak rapor genel kurula sevk edildi
Sel felaketiyle ilgili taslak rapor genel kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıplarıyla Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığıyla İlgili Meclis Araştırma Komitesi bugün Genel Kurul çalışmalarından hemen sonra toplandı. 

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan taslak raporu değerlendirdi. Komite, taslak raporun görüşmesini tamamlayarak, raporu oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti ancak komite üyesi HP milletvekilleri raporla ilgili bazı noktalara şerh düştü.
Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

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