Sel felaketlerinin bilançosu artıyor

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi'nin (NDMA) açıkladığı rakamlara göre, ülkede Haziran ayından bu yana muson selinden ölenlerin sayısı 1.033'e ulaştı.

Şiddetli yağışlar ülkenin bazı bölgelerini etkilemeye devam ederken, son 24 saat içinde 119 kişinin öldüğünü söyledi.

Yıllık muson, güney Asya’daki mahsulleri sulamak, gölleri ve barajları yenilemek için gerekli, ancak her yıl aynı zamanda bir yıkım dalgası da getiriyor.

Yetkililer, bu yılki muson selinin 33 milyondan fazla insanı (yedi Pakistanlıdan biri) etkilediğini ve yaklaşık bir milyon evin yıkıldığını veya ağır hasara yol açtığını söylüyorlar.

NDMA, iki milyon dönümden fazla ekili mahsulün yok edildiğini, 3 bin 451 kilometre yolun yok edildiğini ve 149 köprünün sular altında kaldığını bildirdi.

Öte yandan, Türkiye’den Afet ve Acil Durumu (AFAD) Yönetimi Başkanlığı’nın yardım malzemelerinin ilk partisi Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Pakistan’a gönderildi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İlk seferde yer alan çadır, gıda, bebek maması ve hijyen paketlerinden oluşan insani yardımı selden etkilenen bölgeye ulaştırıyoruz” denildi.