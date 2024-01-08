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Sel olaylarıyla mücadele ve alınacak tedbirleri açıklandı

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Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, sel olaylarıyla mücadele ve alınacak tedbirleri açıkladı.
Sel olaylarıyla mücadele ve alınacak tedbirleri açıklandı

Açıklamada, yağmur suyunun sorunsuz olarak tahliye edilebilmesi için evlerde bulunan ızgara, dam olukları ve drenaj sisteminin zamanında temizlenmesine özen gösterilmesi istenerek, "Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz. Ev ve işyerlerinizdeki bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının, bakımının yapıldığından ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz" denildi.

Açıklamada şunlar da sıralandı; 

" Su sızıntısının ilk belirtisinin boyadaki renk değişikliği veya duvardaki halka biçimli görüntü olduğunu unutmayınız. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, gecikmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız. Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve bunlara benzer yerler gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz."

Açıklamada, acil bir durumla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:

“Sel Durumunda; Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıları dikkate alın. Çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın. Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durun.

199 İtfaiye İhbar Hattını veya 101 Sivil Savunma İhbar Hattını Arayın.

Sel anında araç içerisinde yapılması gerekenler de şöyle:

“Suya kapılmamak için zamanında durun. Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın. Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. Selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz.”

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