  • BIST 100.715
  • Altın 258,397
  • Dolar 5,5881
  • Euro 6,2028
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı (Video)

» »
Hindistan’da yoğun yağışların meydana getirdiği sel sonucunda, şehirde timsah görüldü. Timsahın sokakta bulunan köpeğe saldırma anları sosyal medyada çok sayıda izlendi.
Sel suları ile şehre gelen timsah, köpeğe saldırdı (Video)

Yoğun yağışların etkili olduğu Vadodara şehrinde meydana gelen sel sonucunda, suda yüzen bir timsahın sokağın ortasında bulunan köpeğe saldırdığı görüldü.

Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda olan timsahın, yoğun yağışlar sonucu Vishwamitri nehrinin taşmasından dolayı şehre kadar geldiği bildirildi. Ayrıca, taşan nehir yüzünden şehirde birçok timsah olabileceği belirtildi. Timsah, daha sonra Yabani Hayat Kurtarma Vakfı (WRT) tarafından kurtarılarak doğal alanına geri götürüldü.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kim: Yeni taktik füze denemesi Güney Kore için bir uyarı26 Temmuz 2019 Cuma 11:32
  • Tayvan'da erkek lise öğrencilerine okulda etek giyme izni verildi25 Temmuz 2019 Perşembe 10:14
  • Güney Kore’den Rus jetlerine 360 kez uyarı ateşi: Rusya soruşturma istiyor24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
  • Güney Kore Rus askeri uçağına ateş açtı23 Temmuz 2019 Salı 11:12
  • Ukrayna’da Selenski’nin partisinden seçim zaferi22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:21
  • Rus istihbaratı hacklendi: Devletin sosyal medyadaki kimlik avı projeleri ifşa edildi22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:48
  • Ukrayna'da erken genel seçimi Devlet Başkanı Zelenskiy'in partisi kazandı: Rock yıldızıyla koalisyon kurabilir22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
  • Hindistan’da üç başı olan bebek dünyaya geldi; ameliyat edilecek20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:37
  • İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk19 Temmuz 2019 Cuma 21:28
  • "Ak saçlılardan" genç protestoculara destek18 Temmuz 2019 Perşembe 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti