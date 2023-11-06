  • BIST 7869.34
  • Altın 1816.334
  • Dolar 28.4363
  • Euro 30.5652
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

Sel Tehlikesi ve Acil Durumlar: Önlemler ve Eylem Planları

» »
Kışa Hazırlıklı Olun: Sel Tehlikesine Karşı Evde ve Acil Durumda Neler Yapmalısınız?
Sel Tehlikesi ve Acil Durumlar: Önlemler ve Eylem Planları

SEL OLAYLARI İLE MÜCADELE VE ALINACAK TEDBİRLER

Kış Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler;

  • Evinizdeki ızgara ve dam oluklarının zamanında temizlenmesine özen gösteriniz.

 

  • Yağmur suyunun atılması için ızgara, oluk ve drenaj sistemi temizliğinin zamanında yapılmasına özen gösteriniz.

 

  • Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz.

 

  • Ev ve işyerlerinizde, bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının veriminin yeterli olup olmadığı, bakımının yapıldığı ve çalışır durumda olup olmadığını kış gelmeden kontrol ediniz.

 

  • Su sızıntısının ilk belirtisinin, boyadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm olduğunu unutmayınız. Söz konusu durumu gözlemlemeniz halinde, vakit kaybetmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız.

 

  • Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve iç kısımları vb. gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.

 

ACİL BİR DURUMLA KARŞILAŞIRSANIZ NE YAPMALISINIZ

Sel Durumunda;

Bir sel varsa, aşağıdakileri dikkate alınız:

  • Panik yapmayın.

 

  • Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıları dikkate alın.

 

  • Çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın.

 

  • Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durun.

 

  • 199 İtfaiye İhbar Hattını veya 101 Sivil Savunma İhbar Hattını Arayın

  • Sel Anında Araç İçerisinde Yapılması Gerekenler;

  • Suya kapılmamak için zamanında durun.

  •  

  • Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın.

  •  

  • Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir.

  •  

    SELDEN KAÇMAK İÇİN SEL SULARINA KESİNLİKLE GİRMEYİNİZ!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 bin 874 gün ülkede kaçak... "Ülkeme dönmek istiyorum"06 Kasım 2023 Pazartesi 15:33
  • KKTC'de 30 Ekim - 05 Kasım'da İkinci Servis Olayları ve Yangınlar Kayda Değer Değil06 Kasım 2023 Pazartesi 15:30
  • Darp ve tecavüz... "Hatırlamıyorum" dedi...06 Kasım 2023 Pazartesi 15:28
  • KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 3 Kişi Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor06 Kasım 2023 Pazartesi 15:21
  • Zeytinlik'te Geceleyin Ev Açma ve Hırsızlık: 5000TL Nakit Para Çalındı, Zanlı Tutuklandı06 Kasım 2023 Pazartesi 15:19
  • Boğazköy'de Kalp Krizi Sonucu Ölüm: Ahmet ALAS'ın Otopsisinde İnceleme Sürüyor06 Kasım 2023 Pazartesi 15:17
  • Tuzla'da Ani Ölüm: Mustafa ÖZDAĞ'ın Otopsisinde Kalp Krizi Tespit Edildi06 Kasım 2023 Pazartesi 15:15
  • Erhürman: Cezaevinde kim varsa, tümünü gönderelim yaklaşımı çok tehlikeli06 Kasım 2023 Pazartesi 13:51
  • Sosyal yardım alan insanların maaşlarıyla ilgili öneri reddedildi...06 Kasım 2023 Pazartesi 13:50
  • MEB geç burs başvuru tarihlerini 9-10 Kasım olarak açıkladı06 Kasım 2023 Pazartesi 13:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti