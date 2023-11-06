Sel Tehlikesi ve Acil Durumlar: Önlemler ve Eylem Planları

SEL OLAYLARI İLE MÜCADELE VE ALINACAK TEDBİRLER
Kış Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler;
- Evinizdeki ızgara ve dam oluklarının zamanında temizlenmesine özen gösteriniz.
- Yağmur suyunun atılması için ızgara, oluk ve drenaj sistemi temizliğinin zamanında yapılmasına özen gösteriniz.
- Suyun evinize girmesini önlemek ve set oluşturmak için evinizde kum torbaları bulundurunuz.
- Ev ve işyerlerinizde, bodrum katına kurmuş olduğunuz drenaj suyu pompalarının veriminin yeterli olup olmadığı, bakımının yapıldığı ve çalışır durumda olup olmadığını kış gelmeden kontrol ediniz.
- Su sızıntısının ilk belirtisinin, boyadaki renk değişikliği veya halka biçimli görünüm olduğunu unutmayınız. Söz konusu durumu gözlemlemeniz halinde, vakit kaybetmeden gerekli tadilat işlemini başlatınız.
- Temizlenmemiş dere yatakları, köprü altı menfezleri, yollardaki ızgaralar ve iç kısımları vb. gördüğünüz zaman, ilgili kurumları arayarak önlem alınmasını sağlayabilirsiniz.
ACİL BİR DURUMLA KARŞILAŞIRSANIZ NE YAPMALISINIZ
Sel Durumunda;
Bir sel varsa, aşağıdakileri dikkate alınız:
- Panik yapmayın.
- Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan uyarıları dikkate alın.
- Çok gerekli olmadıkça dışarıya çıkmayın.
- Yıldırım düşmesine karşı, ağaç altları ve telefon ile elektrik direkleri gibi yerlerden uzak durun.
- 199 İtfaiye İhbar Hattını veya 101 Sivil Savunma İhbar Hattını Arayın
Sel Anında Araç İçerisinde Yapılması Gerekenler;
- Suya kapılmamak için zamanında durun.
- Asla bir köprüyü geçmeye çalışmayın.
- Her zaman su basmış yollardan geçmekten kaçının. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir.
SELDEN KAÇMAK İÇİN SEL SULARINA KESİNLİKLE GİRMEYİNİZ!
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