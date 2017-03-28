Sel ve toprak kaymasının vurduğu Peru'da bilanço ağırlaşıyor

Güney Amerika ülkelerinden Peru'da, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen seller ve toprak kaymaları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 72'ye çıktı.

Peru Başbakanı Fernando Zavala, RPP radyosuna yaptığı açıklamada, ülkenin yarısından fazlasını etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınları ve toprak kayması nedeniyle şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hükümet, 'acil durum' ilan edilen 811 yerleşim yerinde kamu düzenini sağlamak için ordu birliklerini görevlendirirken, başkent Lima'ya ise 1 haftadır su verilemediği öğrenildi.