Selahattin Demirtaş Deniz Poyraz için profilini kararttı: Barış arayışından vazgeçmeyeceğiz

HDP İzmir İl Örgütü binasının Onur Gencer tarafından silahla basılıp Deniz Poyraz’ın katledilmesinin ardından Edirne E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Demirtaş sosyal medya hesabındaki profil resmini de kararttı.

Selahattin Demirtaş Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Alçakça katledilen Deniz arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailemize ve halkımıza baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük ama direncimiz ve umudumuz da çok büyük" dedi.

"Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz. O halde öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Provokasyonların önüne geçmenin yolu, demokrasi mücadelesini ve dayanışmayı büyütmektir" diyen Demirtaş şunları söyledi:

"Tüm bu alçaklıkların hukuk önünde hesabının sorulacağı barış toplumunu ve özgür yarınları hep birlikte sağlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun."