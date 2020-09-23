  • BIST 1.103
  • Altın 462,663
  • Dolar 7,6895
  • Euro 8,9795
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi

Selahattin Demirtaş hakkında iddianame düzenlendi!

»
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a ilişkin sözlerini gerekçe göstererek 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Selahattin Demirtaş hakkında iddianame düzenlendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a ilişkin sözlerini gerekçe göstererek 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamenin, düğününden sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret eden Başsavcı Yüksel Kocaman hakkında Demirtaş’ın daha önce söyledikleri ifadeler gerekçesiyle hazırlandığı öğrenildi. 

Halk TV'ye konuşan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, "Demirtaş hukuk dışı bütün sürecin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın üzerinden yürüdüğünü söylemişti. Bundan rahatsız olmuşlar herhalde. Demirtaş'ın yaptığı, ettiği, konuşmasına savunma açılıyor. Şimdi de savunmasına da dava açılıyor. Şimdi bu davada yaptığı savunmaya da dava açılacak. 2016'da da Demirtaş'ın yaptığı açıklamaya da dava açılmıştı. Bize kanıksatmaya çalışıyorlar. Yüksel Kocaman dün Saray'da boy gösteriyor bugün iddianameyi açıyor" dedi.

Selahattin Demirtaş, avukatı Cahit Kırkazak aracılığıyla yolladığı mesajda savcılara seslenerek, "Bir zamanlar kimi savcılara zırhlı araçlar bile hediye edildi, yine de yargılanmaktan kurtulamadılar. Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Çözümün önündeki yegane engel, Rum tarafının şımarık yaklaşımıdır22 Eylül 2020 Salı 19:09
  • Türkiye ile Yunanistan görüşmeleri İstanbul’da sürecek22 Eylül 2020 Salı 19:08
  • Oktay: Yunan Cumhurbaşkanının söyledikleri provokasyondur22 Eylül 2020 Salı 14:50
  • ABD’den Yunanistan’a ‘Sevilla haritası’ yanıtı22 Eylül 2020 Salı 10:12
  • TC Dışişleri’nden AB’ye yanıt22 Eylül 2020 Salı 10:09
  • Gözaltına alındıktan sonra helikopterden atıldıkları iddia edilmişti; hastane raporu doğruladı21 Eylül 2020 Pazartesi 22:11
  • İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı21 Eylül 2020 Pazartesi 22:10
  • Hrant Dink Vakfı ve avukatına tehdit mektubu gönderen iki sanık tahliye edildi21 Eylül 2020 Pazartesi 22:08
  • Erdoğan: "Aşıyı 2021'in ilk aylarında hizmete sunacağız"21 Eylül 2020 Pazartesi 22:06
  • TTB: Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda21 Eylül 2020 Pazartesi 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti