Selahattin Demirtaş hakkında iddianame düzenlendi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a ilişkin sözlerini gerekçe göstererek 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamenin, düğününden sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret eden Başsavcı Yüksel Kocaman hakkında Demirtaş’ın daha önce söyledikleri ifadeler gerekçesiyle hazırlandığı öğrenildi.

Halk TV'ye konuşan Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, "Demirtaş hukuk dışı bütün sürecin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın üzerinden yürüdüğünü söylemişti. Bundan rahatsız olmuşlar herhalde. Demirtaş'ın yaptığı, ettiği, konuşmasına savunma açılıyor. Şimdi de savunmasına da dava açılıyor. Şimdi bu davada yaptığı savunmaya da dava açılacak. 2016'da da Demirtaş'ın yaptığı açıklamaya da dava açılmıştı. Bize kanıksatmaya çalışıyorlar. Yüksel Kocaman dün Saray'da boy gösteriyor bugün iddianameyi açıyor" dedi.

Selahattin Demirtaş, avukatı Cahit Kırkazak aracılığıyla yolladığı mesajda savcılara seslenerek, "Bir zamanlar kimi savcılara zırhlı araçlar bile hediye edildi, yine de yargılanmaktan kurtulamadılar. Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.