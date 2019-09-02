Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı

Selahattin Demirtaş’ın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme oy birliği ile tahliye kararı verdi.

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 142 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. Davanın bugün Ankara Sincan Cezaevi kampüsünde görülen duruşmasına Demirtaş ve avukatları katılmama kararı almıştı.

Daha önceki duruşmalara SEGBİS yoluyla bağlanan Demirtaş, bugünkü duruşmaya ses ve görüntü sistemi ile de katılmadı.

4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Demirtaş’ın, 2013 Newroz’unda yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığı bir başka davadan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyor.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini yazdı.