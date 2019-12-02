Selahattin Demirtaş hastaneye sevk ediliyor

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım'da göğüs sıkışması ve nefes alamaması sebebiyle bilincinin kapandığı, ancak yedi gündür hastaneye sevk edilmesine izin verilmediği bildirildi. Gazete Duvar'ın haberine göre, bu açıklamadan birkaç saat sonra Demirtaş için hastaneye sevk kararı verildi. Demirtaş'ın hangi hastaneye götürüldüğü öğrenilemezken Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, bugün öğle saatlerinde ağabeyinin 26 Kasım'da bilincinin kapandığını ve yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygül Demirtaş, "26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır" dedi.

"Hayati risk altında tutuluyor"

Demirtaş, "Sonrasında ambulans çağrılmış, kendisine sadece EKG yapılmıştır. Müvekkilimiz acil servis yerine, kapsamlı bir müdahale ve tedavi için kliniğe sevkini talep etmiştir. Cezaevi doktoru da Demirtaş'ın kardiyoloji, nöroloji ve gastroenteroloji olmak üzere üç ayrı bölüme sevk edilmesini istemiştir. Biz de avukatları olarak cezaevi idaresiyle yaptığımız görüşmede derhal hastaneye sevkini talep ettik. Ancak Demirtaş, aradan 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmemiştir. Böylesi hayati önemdeki bir sağlık sorununa rağmen hastaneye sevk edilmemesi, açıkça hayati risk altında tutulduğu anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.

Demirtaş şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş'ın siyasi rehineliği, neredeyse yaşam hakkına yönelik bir müdahaleye dönüştürülmek istenmektedir. Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar.Durumu yakından izliyoruz. Avukat arkadaşlarımız Edirne'de, 24 saat süreyle gelişmeleri takip ediyorlar."

"Demirtaş'ın tedavi hakkı engelleniyor"

Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman "Cezaevi doktorunun 'İleri tetkik gerekir' raporuna rağmen güvenlik gerekçesiyle oyalama taktiği uygulanıyor. Çok kaygılıyız, 7 gün önceki nefes darlığı ve bilinç kaybı semptomları yeniden yaşanabilir. Demirtaş'ın tedavi hakkı engelleniyor" açıklamasını yaptı.

bianet'ten Evrim Kepenek'e konuşan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Cezaevi doktorunun sevk etmesine rağmen hastaneye kaldırılmaması korkunç" ifadesini kullandı.

HDP'den Selahattin Demirtaş açıklaması

HDP tarafından yapılan açıklamada, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükûmeti ve Adalet Bakanlığı'nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz. Sayın Demirtaş'ın sağlığına ilişkin son durumu nedir? Neden hastaneye sevki yapılmamıştır? Demirtaş'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir. Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevine hareket edeceklerdir" denildi.

Demirtaş daha önce de cezaevinde kalp spazmı geçirmişti

Demirtaş, 17 Kasım 2015'te üst solunum yolunda yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu. Dönemin HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 2016 yılında Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde kalp spazmı geçirdiğini duyurmuştu.