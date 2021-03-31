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Selahattin Demirtaş: HDP’yi kapatacaklarsa AKP’yi de kapatmaları gerekir

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Selahattin Demirtaş: HDP’yi kapatacaklarsa AKP’yi de kapatmaları gerekir
Selahattin Demirtaş: HDP’yi kapatacaklarsa AKP’yi de kapatmaları gerekir

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin kapatılma davası ile igili, Yeniyaşam gazetesinden Gülcan Dereli ve Hüseyin K. Akçadağ'a açıklamalarda bulundu.

Demirtaş, “MHP’nin baskısı ve AKP’nin desteğiyle bu davanın açılacağı belliydi. HDP’yi kapatacaklarsa HDP ile birlikte AKP’yi de kapatmaları gerekir" dedi.

Seçimlere endeksli, tümüyle siyasi bir davadır. Anayasa Mahkemesi hukuku esas alırsa HDP’nin aklanması gerekir. Yok, eğer çözüm sürecinin bir partneri olduğu için HDP’yi kapatacaklarsa HDP ile birlikte AKP’yi de kapatmaları gerekir. Çünkü İmralı ve Kandil’e giden HDP heyetleri 6551 nolu yasa güvencesinde, Erdoğan’ın ve hükümetin isteği ve desteğiyle gitmişlerdir."

Seçimlere endeksli, tümüyle siyasi bir davadır. Anayasa Mahkemesi hukuku esas alırsa HDP’nin aklanması gerekir. Yok, eğer çözüm sürecinin bir partneri olduğu için HDP’yi kapatacaklarsa HDP ile birlikte AKP’yi de kapatmaları gerekir. Çünkü İmralı ve Kandil’e giden HDP heyetleri 6551 nolu yasa güvencesinde, Erdoğan’ın ve hükümetin isteği ve desteğiyle gitmişlerdir."

 

Demirtaş muhalefetin "beş temel ilke etrafında bir araya gelebileceğini savunarak, bu ilkeleri şöyle sıraladı:

  1. "Güçlü temsil ve demokratik yönetim biçimi (Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem),
  2. "Bağımsız ve tarafsız yargı,
  3. "Basın, örgütlenme, gösteri, düşünceyi açıklama özgürlüklerinin garanti altına alınması ile serbest seçim,
  4. "Kamu atamalarında liyakat dışında hiçbir kriterin esas alınmaması,
  5. "Demokratik ve sivil bir anayasa yapılması ile Cumhuriyet’in temel ilkelerine sahip çıkılarak toplumsal barışın sağlanması."
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