Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı! Dikkat çeken detay

Demirtaş'ın mal varlığını açıklarken diplomasını da paylaşıp gülücük atması olay oldu.

Edirne'de F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı ve Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı. Uluslar arası Şeffaflık Derneği'nin çağrısına yanıt olarak mal varlığını açıklayan

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

Demirtaş'ın hesabından şu tweet atıldı:

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum:

300 bin TL değerinde bir konut.

55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil.

Yüzlerce kitap, binlerce mektup.

Ve bir diploma

DİPLOMASINI DA PAYLAŞTI: Selahattin Demirtaş tweet'inin sonuna da gülme işareti [:)] koydu. Demirtaş mal varlığını açıkladığı tweet'inde imzaladığı Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Şeffaflık Taahhütnamesi ile mezun olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldığı diplomayı da paylaştı.